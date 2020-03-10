Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
|10 Mart 2020 21:41
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İçişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.
Bu kapsamda Kuzey Makedonya uyruklu bir yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.
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