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Kadın yönetici kariyerini bırakıp kuşkonmaz üreticisi oldu

İstanbul'daki şirketlerde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışırken kariyerini bırakıp hayallerini gerçekleştirmek için Muğla'nın 70 haneli Yeşilçam Mahallesi'ne yerleşen 39 yaşındaki Aslı Aksoy 40 dönümde yılda yaklaşık 10 ton kuşkonmaz üretiyor
 10 Mart 2020 21:51
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Kadın yönetici kariyerini bırakıp kuşkonmaz üreticisi oldu

İstanbul'daki şirketlerde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışırken kariyerini bir kenara bırakıp Muğla'nın Yeşilçam Mahallesi'ne yerleşen Aslı Aksoy, kuşkonmaz üretimiyle kadınlara istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olan ve Koç Üniversitesinde yüksek lisanını tamamlayan 39 yaşındaki Aksoy, İstanbul'da tekstil ve gıda alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde pazarlama müdürü olarak çalıştı.

Aksoy, kariyerinde emin adımlarla ilerlerken hayallerini gerçekleştirmek için memleketi Muğla'nın Ula ilçesi Yeşilçam Mahallesi'ne döndü.

Kuşkonmaz işine giren Aksoy, mahalledeki kadınlarla 40 dönümlük alanda yılda yaklaşık 10 ton ürün elde ediyor.

Yaptığı uygulamalarla "İyi Tarım Uygulamaları" sertifikası aldı

Başarılarla geçen hayat hikayesini AA muhabiriyle paylaşan Aksoy, memleketine dönüp kadın emeğini aktif üretime dahil etmenin hayalini kurduğunu söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce Yeşilçam'da kuşkonmaz üretimi yaparak hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Aksoy, ilk etapta 2,5 dönümde deneme ekimi yaptığını anlattı.

Başarılı olunca kiraladığı daha büyük alanlarda üretime devam ettiğini bildiren Aksoy, "New York'ta bir iş gezisinde ilk defa tattığım kuşkonmazla hayatım değişti. Köyde 5 kadınla başladığım üretimi, talebin çoğalması üzerine 10 kadına çıkardım. Böylece hayalimi gerçekleştirerek kadınları üretime dahil edip istihdam sağladım. Zaman içinde deposu, soğutma sistemi ve soğuk odası bulunan paketleme tesisi de yaptık. Belirli dönemlerde de örtü altı üretime geçerek erken hasat imkanı elde ettik." diye konuştu.

Aksoy, gıda güvenliğine uygun, çevre, hayvan ve insan sağlığını gözeterek sürdürülebilir üretim yaptıklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından "İyi Tarım Uygulamaları" sertifikası aldıklarını vurguladı.

Birçok ülkeye ihraç ediliyor

Kuşkonmazın çok tanınmaması nedeniyle bu alanda üretim kararı aldığına dikkati çeken Aksoy, şöyle devam etti:

"Kuşkonmaz tarlasında 3 ay sürecek yeni hasat dönemine başladık. 'Elibelinde' markamızla kadını ve kadın emeğini işin kalbine koyduğumuz bu çalışmamızla ürünlerimizi yetiştiriyoruz. 70 haneli köyün en az 10 hanesine kuşkonmazla gelir kaynağı sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Kadınlar tarımın kalbi. Onların bu emeği ve bu işe katkı sağlamaları en büyük kriter. Ürünlerimiz, yurt içinde yaptığımız iş birlikleriyle tüketiciye ulaşıyor. Ülkemizin başka bölgelerindeki tarlalarla gücümüz birleştirerek anlaşmalı üretim modelleriyle ürünleri biraya getirip ihracata başladık. Geçen yıldan itibaren Almanya, Hollanda, Singapur, Romanya başta olmak üzere birçok ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. Temel hedefimiz bir an evvel kendi üretim alanlarımızı büyüterek kuşkonmaz ihracatını geliştirip daha çok kadına istihdam sağlamak."

Aile bütçesine katkı sağlıyorlar

Üretime katılan kadınlardan Birgül Yaylalı ise çiftçilikle ilgilendiğini, aynı zamanda kuşkonmaz hasadı yaptığını söyledi.

Tarlada çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Yaylalı, "İki çocuğum var. Buradan elde ettiğim gelirle hem aile bütçeme hem de çocuklarımın eğitimine katkı sağlıyorum." dedi.

Gül Bağcıoğlu da 4 yıldır kuşkonmaz tarlasında çapa yapıp hasat çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Sevcan Yaylalı, hayvancılık yaptığını, kuşkonmaz üretiminin başlamasıyla tarlada da çalışmaya başladığını kaydetti.

Elde ettikleri gelirle evlerinin ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Yaylalı, üretim alanlarının genişlemesiyle köyde yaşayan diğer kadınların da üretime katılacağını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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