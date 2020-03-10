1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Karavelioğlu, "Virüsün (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2 ayda Almanya, ABD, İtalya ve Fransa gibi ülkeler bizden daha fazla makine satın aldı." dedi.
 10 Mart 2020 22:01
Yazdır
Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, küresel makine imalatının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeniden pay edileceği yeni dönemde Türkiye'nin, makine sektörünün uluslararası itibarını iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Virüsün (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2 ayda Almanya, ABD, İtalya ve Fransa gibi ülkeler bizden daha fazla makine satın aldı. Rusya'ya satılan makine miktarındaki artış yüzde 45'e yaklaştı. Bu artışın giderek yükselmesi muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

MAİB açıklamasına göre, makine sektörü şubat ayında 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 2 ayında toplam ihracatı 2,9 milyar dolar olan sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış sağladı.

Makine sanayinin yılın ilk 2 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Fransa oldu. Makinecilerin Rusya'ya ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 36 arttı. Makine sektörünün çok ihraç ettiği ürünler soğutma makineleri ile içten yanmalı motorlar olurken, inşaat ve madencilik makineleri, tarım makineleri ve türbin turbojetlerde ihracat artışı yüzde 10'nun üzerine çıktı.

"İhracatın yüzde 8,8, ithalatın ise yüzde 16,1 arttığını ortaya koyan TÜİK verilerini kaygıyla izliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'de makine teçhizat yatırımlarının bu yıl ikinci çeyrekten itibaren artmaya başlamasını beklediklerini ifade ederek, dünya genelindeki resesyon riskine rağmen Türkiye'de güven endekslerinde yükseliş görüldüğünü bildirdi.

Bu durum sürerse genel imalat sanayisinde kapasite kullanım oranlarının artmasını ve yeni yatırımlarla ilgili gelişmelerin gündeme gelmesini beklediklerini belirten Karavelioğlu, "Yatırım dönemleri makine ithalatını körükleyen ve her zamankinden daha dikkatli olunması gereken zamanlardır. Ocak ayında ihracatın yüzde 8,8, ithalatın ise yüzde 16,1 arttığını ortaya koyan TÜİK verilerini kaygıyla izliyoruz. Geçen yıl makine dış ticaret açığını 5 milyar dolara kadar indirmeyi başarmıştık, bu avantajı olabildiğince koruyacak yeni tedbirler geliştirmeliyiz. Yerli makine kullanımını teşvik eden, mecbur kılan mevzuatın uygulanmasında katı tutum almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Koronavirüs, imalat zincirlerinin rotasını değiştirme planlarını hızlandıracak bir unsur haline geldi"

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel imalat zinciri üzerindeki etkisine de değinen Karavelioğlu, bugüne kadar Çin'de yoğunlaşmış bulunan endüstriyel üretimin dünyanın ana merkezleri arasında daha dengeli paylaşılacağı bir dönemin hazırlıklarının salgından önce başladığını belirterek, "Ticaret savaşları başlamadan önce küresel makine imalatının yüzde 51'i Asya'da yapılıyordu. Uzak Doğu'da imal ettirdikleri makineleri dünyaya pazarlayan sayısız küresel marka, yatırımlarını buraya kaydırırken bile bile bir risk alıyordu. Covid-19 salgını, imalat zincirlerinin rotasını değiştirme planlarını hızlandıracak bir unsur haline geldi." ifadelerini kullandı.

Uzak Doğu'da üretilen mamullere, yarı mamul, komponent ve ham maddelere erişimin virüs nedeniyle ancak yüzde 50 kapasiteyle sağlanabildiğini dile getiren Karavelioğlu, "Üretim merkezlerinde coğrafya değişikliği sağlayacak orta vadeli geçiş süreci Türkiye'deki imalatçıları da etkileyecek. Seri üretim yapan büyük işletmelerimiz alternatif zincirler kurana kadar zorlanacaktır. Yan sanayimiz ile özel maksatlı ve ileri teknolojili makineler üreten imalatçılarımız ise kapasitelerini ve dünya ticaretinden aldıkları payı artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Makine sanayimizin küresel marka değeri öne çıkarılmalı"

Küresel makine imalatının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeniden pay edileceği yeni dönemde Türkiye'nin, makine sektörünün uluslararası itibarını iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Karavelioğlu şunları kaydetti:

"Virüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2 ayda Almanya, ABD, İtalya ve Fransa gibi ülkeler bizden daha fazla makine satın aldı. Rusya'ya satılan makine miktarındaki artış yüzde 45'e yaklaştı. Bu artışın giderek yükselmesi muhtemeldir. Yaşanan sürecin yurt içindeki yabancı yatırımlara etkisini dikkatle izlemeliyiz. Sektörü cesaretlendirmek ve ölçekleri büyütmek üzere yatırım ve faaliyet ortamını mutlaka iyileştirmeliyiz. İnsan kaynağı geniş, kayıt dışı oranları ihmal edilebilir seviyede olan, piyasası denetim ve gözetim altında tutulan ülkeler büyük avantaja sahip olacaklar. Bu ülkeler; sermaye, fikri mülkiyet hakları, evrensel norm ve değerler güvence altında olursa küresel yatırımların yeniden paylaşım sürecinde öne çıkacaklar."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Çarğı merkezi aramalarının yüzde 12'si şikayet'
10 Mart 2020 22:11		 Özelleştirmede gözler bu yıl limanlarda olacak
10 Mart 2020 22:06
İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya
10 Mart 2020 21:46		 Bir banka daha vereceği promosyon rakamını açıkladı
10 Mart 2020 21:28
TMSF Başkanı açıkladı! Ne kadar şirket yönetiliyor?
10 Mart 2020 19:24		 İstanbul havalimanları, iki ayda sefer ve yolcu sayısını artırdı
10 Mart 2020 11:10
Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik
10 Mart 2020 11:09		 Karayolları'ndan kaza kara noktalarına 'hayati' dönüşüm
10 Mart 2020 11:09
İçme ve kullanma sularına koruma
10 Mart 2020 11:08		 AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası
10 Mart 2020 10:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Enes Batur'a Youtube şoku! Hesabı devre dışı kaldı22:24 - 1 dakikada corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler22:20 - Ak Parti'den 'Erdoğan bekletildi' iddiasına ilişkin açıklama22:16 - Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi22:11 - 'Çarğı merkezi aramalarının yüzde 12'si şikayet'22:06 - Özelleştirmede gözler bu yıl limanlarda olacak22:01 - Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı21:56 - ABD, Türkiye'nin patriot füze talebine yanıt verdi21:51 - Kadın yönetici kariyerini bırakıp kuşkonmaz üreticisi oldu21:46 - İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya
21:41 - Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi21:37 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı21:33 - Başkentte engelli çiftlerden 'nikah ücreti' alınmayacak21:28 - Bir banka daha vereceği promosyon rakamını açıkladı21:24 - Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor21:20 - Depremler riskli yapı tespit başvurusunu artırdı21:14 - Davutoğlu: Erdoğan benimle görüşseydi partiyi kurmazdık21:11 - Yargıtay Başkanı'ndan Bakanı Akar'a veda ziyareti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı'ndan okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama
Erdoğan'ın attan düştüğü gün, FETÖ ata ilaç vermiş
MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
2020 yılı fitre miktarı belli oldu
Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor
Erdoğan açıkladı... Benzin ve motorinde büyük indirim yapılacak
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Sağlık Bakanı: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 1
okulların tatil edilmesi 1
ense ağrısı 3
metronun havalimanından 300 mt uzağa yapılması 1
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 10
tore andre flo 2
modern kölelik 1
referans olacak kişileri araya sokmak caizdir 4
can sıkıntısını gideren şeyler 4
deva partisi 5
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam