1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özelleştirmede gözler bu yıl limanlarda olacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, bu yıl Güllük, Taşucu, Fenerbahçe-Kalamış limanlarına yönelik özelleştirme süreçlerinin tamamlanması, Gökçeada Kuzu Limanı'nda ihale sürecine geçilmesi planlanıyor.
 10 Mart 2020 22:06
Yazdır
Özelleştirmede gözler bu yıl limanlarda olacak

Üç hidroelektrik santralı (HES) ile muhtelif sayıdaki taşınmazın satış-devir işlemlerini geçen yıl tamamlayarak yaklaşık 116 milyon dolar gelir elde eden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bu yıl liman özelleştirmelerine odaklandı.

AA muhabirinin ÖİB'in Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de çağdaş anlamda özelleştirme uygulamalarına 1986 yılında başlanırken, öncelikle yarım kalmış tesislerin, küçük ölçekli işletmelerin ve bazı büyük fabrikaların satışı ile çeşitli halka arz uygulamaları gerçekleştirildi. Daha sonraki dönemde sürdürülen özelleştirme uygulamalarıyla petrol rafinerisi, tekstil, petrokimya, çimento, yem sanayisi, demir çelik, tütün ve alkol, elektrik dağıtım gibi sektörlerde özelleştirme uygulamaları yapıldı ve devlet bu alanlarda işletmecilikten çekildi.

İdare, gelecek dönemde de etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edecek. Özelleştirmelerde, uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde ve belirlenmiş bir program kapsamında halka arz dahil olmak üzere yeni ve alternatif modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçilecek. Özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve varlıkların özelleştirilmesine devam edilecek, özelleştirilme potansiyeli olan yeni şirket ve varlıklar portföye alınacak.

1986'dan bu yana toplam 70,3 milyar dolarlık özelleştirme

Özelleştirmede 1986'dan bu yana gerçekleştirilen ihalelerin toplam tutarı 2019 sonu itibarıyla 70,3 milyar doları buldu. Geçen yıl gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları ile 3 HES ve muhtelif sayıdaki taşınmazın satış-devir işlemi tamamlanırken yaklaşık 116 milyon dolar gelir elde edildi.

Önceki işlemlerin taksitleriyle birlikte özelleştirmeden 2019'da elde edilen gelir 885 milyon lirayı buldu. Hazineye yapılan transfer tutarı ise aynı dönemde 759 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl toplam kurulu gücü 61,5 megavat olan 3 HES'in özel sektöre devri tamamlanırken, toplamda 186 milyon lira özelleştirme geliri elde edildi. Bu santraller Tohma, Dinar-2 ve Çine HES'ler oldu.

Sırada limanların yeniden ihalesi var

Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait varlıkların maksimum kamu yararıyla özelleştirilmesini sağlamak için para ve kredi piyasası şartları ile makro ekonomik gelişmeler yakından takip edilerek ihale süreçleri yürütülüyor. Buna göre 45 yıllığına işletme hakkının verilmesi için açılan ve ihalesi daha önce iptal edilen Güllük Yat Limanı Projesi'ne ilişkin özelleştirme sürecinin bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Taşucu Limanı'nın 36 yıllığına işletme hakkının verilmesi için çıkılan ihale, yeterli teklif alınamadığı için iptal edilmişti. Taşucu Limanı ve liman geri sahası özelleştirme sürecinin de bu yıl sonuçlandırılması öngörülüyor.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 36 yıl süreyle ve işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik çıkılan ihale de teklif alınamadığından iptal edilmişti. Limanın bu yıl içinde yeniden ihale edilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Bu süreçte limanın imar planına karşı açılan dava süreçlerinin ardından yeni stratejiler belirlenmesi ve limanın özelleştirme sürecinin bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı'nın, Gökçeada'da deniz turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yat ve yolcu limanı şeklinde yeniden düzenlenmesine yönelik imar planları yürürlüğe girdi. Limanın 36 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle çıkılan ihale, yeterli teklif alınamadığı için iptal edildi. Yeniden başlayacak ihale süreci işlemlerinin bu yıl tamamlanması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Çarğı merkezi aramalarının yüzde 12'si şikayet'
10 Mart 2020 22:11		 Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı
10 Mart 2020 22:01
İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya
10 Mart 2020 21:46		 Bir banka daha vereceği promosyon rakamını açıkladı
10 Mart 2020 21:28
TMSF Başkanı açıkladı! Ne kadar şirket yönetiliyor?
10 Mart 2020 19:24		 İstanbul havalimanları, iki ayda sefer ve yolcu sayısını artırdı
10 Mart 2020 11:10
Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik
10 Mart 2020 11:09		 Karayolları'ndan kaza kara noktalarına 'hayati' dönüşüm
10 Mart 2020 11:09
İçme ve kullanma sularına koruma
10 Mart 2020 11:08		 AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası
10 Mart 2020 10:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Enes Batur'a Youtube şoku! Hesabı devre dışı kaldı22:24 - 1 dakikada corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler22:20 - Ak Parti'den 'Erdoğan bekletildi' iddiasına ilişkin açıklama22:16 - Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi22:11 - 'Çarğı merkezi aramalarının yüzde 12'si şikayet'22:06 - Özelleştirmede gözler bu yıl limanlarda olacak22:01 - Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı21:56 - ABD, Türkiye'nin patriot füze talebine yanıt verdi21:51 - Kadın yönetici kariyerini bırakıp kuşkonmaz üreticisi oldu21:46 - İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya
21:41 - Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi21:37 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı21:33 - Başkentte engelli çiftlerden 'nikah ücreti' alınmayacak21:28 - Bir banka daha vereceği promosyon rakamını açıkladı21:24 - Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor21:20 - Depremler riskli yapı tespit başvurusunu artırdı21:14 - Davutoğlu: Erdoğan benimle görüşseydi partiyi kurmazdık21:11 - Yargıtay Başkanı'ndan Bakanı Akar'a veda ziyareti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı'ndan okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama
Erdoğan'ın attan düştüğü gün, FETÖ ata ilaç vermiş
MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
2020 yılı fitre miktarı belli oldu
Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor
Erdoğan açıkladı... Benzin ve motorinde büyük indirim yapılacak
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Sağlık Bakanı: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mert hakan yandaş 1
modern kölelik 1
07.03.2020 fenerbahçe vs denizlispor maçı 1
12.03.2020 anadolu efes vs valencia maçı 1
italya'nın komple karantinaya alınması 3
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 4
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 1
ramsey'nin laneti 2
eksik kalanı tamamlarız 3
güneş 2
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam