1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi

ARDAHAN'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er Rüzgar Demir (21), memleketi Mardin'ın Kızıltepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
 10 Mart 2020 22:16
Yazdır
Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi

ARDAHAN'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er Rüzgar Demir (21), memleketi Mardin'ın Kızıltepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Damal 4'üncü Hudut Piyade Bölüğü'nde vatani görevini piyade er Rüzgar Demir, dün sabah kalp krizi geçirdi. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ardahan'da düzenlenen törenin ardından Demir'in cenazesi toprağa verilmek üzere havayoluyla memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine uğurlandı.

Demir, Kızıltepe'deki Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Mezopotamya Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Enes Batur'a Youtube şoku! Hesabı devre dışı kaldı
10 Mart 2020 22:28		 Kadın yönetici kariyerini bırakıp kuşkonmaz üreticisi oldu
10 Mart 2020 21:51
Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor
10 Mart 2020 21:24		 İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı
10 Mart 2020 21:01
THY koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azalttı
10 Mart 2020 20:36		 Yurtta kalan 47 öğrenci hastanelik oldu
10 Mart 2020 19:56
Boş kağıda imza attı, hayatı karardı
10 Mart 2020 19:48		 4 bin liraya işçi bulamıyor
10 Mart 2020 19:40
Genç memur, annesi ile aynı kaderi yaşadı, kanserden öldü
10 Mart 2020 15:30		 Dilenciden 'pes' dedirten itiraf: Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum
10 Mart 2020 13:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Enes Batur'a Youtube şoku! Hesabı devre dışı kaldı22:24 - 1 dakikada corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler22:20 - Ak Parti'den 'Erdoğan bekletildi' iddiasına ilişkin açıklama22:16 - Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi22:11 - 'Çarğı merkezi aramalarının yüzde 12'si şikayet'22:06 - Özelleştirmede gözler bu yıl limanlarda olacak22:01 - Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı21:56 - ABD, Türkiye'nin patriot füze talebine yanıt verdi21:51 - Kadın yönetici kariyerini bırakıp kuşkonmaz üreticisi oldu21:46 - İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya
21:41 - Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi21:37 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı21:33 - Başkentte engelli çiftlerden 'nikah ücreti' alınmayacak21:28 - Bir banka daha vereceği promosyon rakamını açıkladı21:24 - Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor21:20 - Depremler riskli yapı tespit başvurusunu artırdı21:14 - Davutoğlu: Erdoğan benimle görüşseydi partiyi kurmazdık21:11 - Yargıtay Başkanı'ndan Bakanı Akar'a veda ziyareti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı'ndan okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama
Erdoğan'ın attan düştüğü gün, FETÖ ata ilaç vermiş
MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
2020 yılı fitre miktarı belli oldu
Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor
Erdoğan açıkladı... Benzin ve motorinde büyük indirim yapılacak
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Sağlık Bakanı: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Meridol 1
Lost 2
sözlük erkeklerinin kavgacı olması 8
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 2
grup yorum 2
şenol güneş'in fenerbahce'nin teknik direktörü olması 11
mert hakan yandaş 1
12.03.2020 anadolu efes vs valencia maçı 1
13.03.2020 fenerbahce vs panathinaikos maçı 1
corona virüsü 2
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam