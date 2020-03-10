1 dakikada corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler
|10 Mart 2020 22:24
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs şimdiye değin 65'i aşkın ülkede görüldü. Vaka sayısı 93 bini geçerken, 3 bin 200'ü aşkın kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Diğer taraftan corona virüs ülkeleri eğitim, turizm, ekonomi ve sanayi alanlarında da etkiliyor. Pek çok ülkede artan vaka sayıları nedeniyle hastalar tedavi olmak için günlerce bekliyor.
Durumun ciddiyeti gün geçtikçe artarken internetteki yalan haberlere itibar etmemek ve corona virüse ilişkin doğru bilgileri öğrenmek hayati önem taşıyor. "Maske takmak corona virüsten korur mu?", "Corona virüs insan eliyle mi yapıldı?", "Evimi ve iş yerimi corona virüsten nasıl korurum?", "Corona virüsün tedavisi var mı?", "Virüs ilkbaharda ortadan kalkacak mı?"
İşte bir dakikada bu soruların yanıtları...
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