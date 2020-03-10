Enes Batur'a Youtube şoku! Hesabı devre dışı kaldı

Ünlü Youtuber Enes Batur'un Youtube hesabı devre dışı kaldı. Batur konuya ilişkin, "Hiçbir şey yapamıyorum çünkü hesabım devre dışı kalıyor, yani emeklerim çöp oluyor. Ne yapabilirim ki? Bekliyorum. İnşallah çözülür" dedi.

Çektiği videolar ile sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Enes Batur'un Youtube hesabı askıya alındı.

Batur Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Normalde yarının videosu hazırdı, cumanın da videosu hazırdı cumartesinin de videosu hazırdı fakat böyle olunca hiçbir şey yapamıyorum çünkü hesabım devre dışı kalıyor, yani emeklerim çöp oluyor. Ne yapabilirim ki? Bekliyorum. İnşallah çözülür" dedi.