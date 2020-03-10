'Malul sayılmayan gazilere gazilik madalyası verilmeli'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Yunanistan'ın günlerdir yaptığı insanlık dışı muameleye, sığınmacılara karşı gösterdiği saldırıya hatta öldürmeye varan her türlü aşağılık saldırıya tek cümle sarf etmeyip de Yunanistan'ın teziyle 'Türkiye bu sığınmacıları araç olarak kullanıyor' demek vicdansızlıktır." dedi.

Genel Kurul'da ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Usul tartışmasının ardından teklifin tümü üzerinde siyasi parti temsilcileri söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yasama faaliyetlerinin en önemli unsurunun müzakere olduğunu vurgulayarak, "Kanun tekliflerinin komisyon görüşmelerinde müzakereye yeterince imkan sağlanmaması, uzmanlardan ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden yeterince bilgi alınmaması, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin en önemli iddialarından biri olan güçlü milletvekilliği ve kanun yapımının temel taşı olan TBMM algısının çöktüğünün ve hatta hiç işletilmediğinin bir örneğidir. Bütün bu kanunların hangisi milletvekilleri tarafından yapılıyor? Hiçbirisi. Tamamı sarayda yapılan kanunlar ama tamamı, istisnası yok." iddiasında bulundu.

Teklifteki 20'nci maddeyle kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynağın 25 milyar liradan 35 milyar liraya çıkarmanın amaçlandığını belirten Türkkan, "Bizim yapısal çözümlere ve kalkınma planlarına ihtiyacımız var ama sizin derdiniz başka. Biz, 'üretim ekonomisine, bilgi ekonomisine geçelim' derken siz bu milletin kaynaklarını hasta ve yolcu garantilerine, Kanal İstanbul gibi son kullanma tarihi olan projelere aktarma peşindesiniz." diye konuştu.

- "Gaziliği santim santim ölçme utancından bu kahramanlarımızı kurtarın"

İktidara İşsizlik Fonu'na ne olduğunu soran Türkkan, "Adı İşsizlik Fonu ama 2017 yılında 4,8 milyar lira işsizlere, 2,5 milyar lira işverene giderken, 2019'da işsize 9 milyar lira, işverene ise 14 milyar lira aktarıldı İşsizlik Fonu'ndan. İşsizlik Fonu işçiden kesiliyor, işverene aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

"Amacınız, cumhuriyet tarihinin en büyük fişlemesini yapmak mı?" diye soran Türkkan, iktidarın sivil toplumu da "bizden olanlar ve bizden olmayanlar" diye ayırma niyetinde olduğunu öne sürdü.

Teklifte yer alan gazilerle ilgili düzenlemeleri olumlu bulduklarını bildiren Türkkan, "Ancak iktidarın nedense görmezden geldiği, çatışmalardan, operasyonlardan sonra 'gazi' diye hastanede ziyaret ettiği ama kameralar gittikten sonra kaderine terk edilen askerlerimizle ilgili bu torba kanunda da düzenlemeler olmasını beklerdik. Gazilerimizle ilgili bir düzenleme yapıyorsanız önce gaziliği santim santim ölçme utancından bu kahramanlarımızı kurtarın." önerisinde bulundu.

- "Malul sayılmayan gazilerimize gazilik madalyası verilmelidir"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, gazilerin ve şehit ailelerinin taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şehitlerin, özellikle de şehit er ve erbaşların dul ve yetimleri ile ana ve babalarına bağlanan aylık artırılmalı, şehit çocuklarının hepsine iş hakkı verilmelidir. Engellilere sağlanan ÖTV'siz araç alma imkanı gazilerimize de verilmelidir. Muharip gazilerimizin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın hepsine aynı tutarda şeref aylığı bağlanmalı, bazı hak ve imkanlar sağlanmalıdır. Malul sayılmayan gazilerimize gazilik madalyası verilmelidir." dedi.

Ekonomiye olan güvenin her geçen ay daha da arttığını dile getiren Kalaycı, "Ekonomide ortaya çıkan olumlu gelişmeleri bilinçli olarak gölgeleme ve gerçekleri saptırma gayreti içinde olanları kriz ve kaos tacirlerini de görüyoruz. Siyasetten ekonomiye karamsarlık aşılamaya çalışanlar mazruftan daha çok zarfla ilgilenmektedir. Temel ekonomik göstergeleri, son dönemde yaşadığımız beka düzeyindeki sorunları ve verilen mücadeleyi göz ardı ederek değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası kuruluşların bile Türkiye ekonomisinin güçlü bir şekilde toparlandığını açıklayarak 2020 büyüme tahminlerini yükseltmelerine rağmen içerideki bazı kesimlerin ekonomiye yönelik yıkıcı söylemlerinin düşündürücü olduğunu kaydeden Kalaycı, "Ekonomi üzerinden kara propaganda yapan odakların Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemini karalama konusunda da emel ve ağız birliği içinde olmaları son derece manidardır. Türkiye, yoğun bir şekilde maruz kaldığı bölgesel ve küresel dayatmalara, ekonomik ve siyasi baskılara Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin sağladığı imkanlar ve bu çerçevede alınan tedbirler sayesinde daha güçlü karşılık vermiştir. Yeni hükumet sistemi, husumet ve hıyanete karşı güvencedir, milli bekamızın sigortasıdır." ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Sistemi'nde esnaf ve çiftçi BAĞ-KUR'lulara yönelik eşitsizlikler bulunduğunu belirten Kalaycı, emekli olabilmek için SSK'liler 7 bin 200 gün, BAĞ-KUR'lular için 9 bin gün prim ödendiğin, üstelik en düşük maaş BAĞ-KUR'luya bağlandığını söyledi.

Kalaycı, BAĞ-KUR'lulara yapılan haksızlığın telafi edilmesini, prim gün sayısında ve emekli aylıklarında eşitlik sağlanmasını önerdi.

- "Sivil toplum alanına saldırı var"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, derin bir siyasi ve ekonomik kriz yaşandığını iddia ederek, "Bu Meclis devreye girmeli çünkü bu Meclis milletin Meclisi, milletin sorunlarını çözmeli ve yapısal reformlarla çözmeli." diye konuştu.

"Hangi vatandaşın sorunu bu torbada var?" diye soran Paylan, patronlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yine destek verileceğini öne sürdü.

Bu kanun teklifinde sivil toplum alanına da bir saldırı olduğunu ileri süren Paylan, "Nasıl ki sendikal alanda sarı sendikalar kurduysanız ve sendikal alanı sarı sendikalaşmaya çalışıyorsanız, dernekler alanında da sarı dernekler yaratma girişimidir bu. Dernekler arasında bir baskı mekanizmasını kurma girişimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Kavala'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan tutuklanmasına ilişkin Paylan, "Osman Kavala'ya, 'casus' diyorsunuz, haddinizi bilin. Osman Kavala bu ülkenin en güzel insanlarından birisidir. Ona 'casus' demek kimsenin haddine değildir, tıpkı '15 Temmuz darbesinin parçası olmak' diyemeyeceğiniz gibi bunu da dememelisiniz." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de "mülteci pazarlığı" yaptığını iddia eden Paylan, bunun ülke adına bir utanç olduğunu söyledi.

Paylan, gazetecilerin tutuklandığı bir ülkeye hiç kimsenin yatırım yapmayacağını öne sürdü.

- "Türkiye'de cezaevlerinde bir rehine bulunmuyor"

Paylan'ın konuşmasının ardından yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye'de cezaevlerinde bir rehine bulunmuyor. Tarafsız ve bağımsız yargı tarafından verilen kararlarla tutuklu ve hükümlü insanlar bulunmaktadır." dedi.

MİT Kanunda düzenlemelerin söz konusu olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Kişilerin gazeteci olması, suç işlemesine cevaz vermez. Hiçbir meslek grubu, mevzuatın üstünde değildir. Suçu ve suçluyu öven bu yaklaşım kabul edilemez." dedi.

Dernek üyelikleriyle ilgili maddeye ilişkin de Akbaşoğlu, "Uygulamada şeffaflığın, kişinin derneklere üye olma ve istifasını e-devlet üzerinden de takip edebilmesinin ve herhangi bir haksızlığa, yanlışlığa sebebiyet verilmemesi için ortaya konulmuştur. Asla bir fişleme söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise yerinden söz alarak, "Bu iktidarın cezaevinde tuttuğu siyasi rehineleri bulunduğunu ve bir numaranın da Selahattin Demirtaş olduğunu" iddia etti.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Asla bir rehine söz konusu değildir. 6-8 Ekim olaylarıyla ve diğer başka olaylarla ilgili, Selahattin Demirtaş'ın yürümekte olan davaları vardır. Bu konuda kimin tutuklu kimin tutuksuz yargılanacağına bağımsız ve tarafsız mahkemeler karar verir." yanıtını verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "Yunanistan'ın günlerdir yaptığı insanlık dışı muameleye, sığınmacılara karşı gösterdiği saldırıya hatta öldürmeye varan her türlü aşağılık saldırıya tek cümle sarf etmeyip de Yunanistan'ın teziyle 'Türkiye bu sığınmacıları araç olarak kullanıyor' demek vicdansızlıktır." yorumunda bulundu.

- "Turizm ve taşımacılık sektörleri etkilenecek"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da 105 ülkede koronavirüs tespit edildiğini belirterek, 1,7 trilyon dolarlık bir turizm gelirinin bu sene olmayacağının hesaplandığını anlattı.

Böyle bir dönemde TBMM'nin gündemindeki kanun teklifine işaret eden Kuşoğlu, "Madem bu kadar farklı kanun teklifleri getirilebiliyor, bu virüsle, krizle, sıkıntıyla, sağlık kriziyle, ekonomik krizle, seyahat kriziyle, gıda güvenliğiyle ve gıda kriziyle ilgili konuların gündeme gelmesi gerekmez mi?" diye sordu.

Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili olarak etkilenecek sektörlerin başında turizm ve taşımacılık geldiğini kaydeden Kuşoğlu, "Antalya'da turizm mevsiminde 600 bin kişi mevsimlik olarak çalışıyor yaz aylarında. 600 bin kişinin işini kaybetmesi söz konusu olabilir." dedi.

- "Vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçmiş olacağız"

Teklif sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifin vatandaşların, gurbetçilerin, esnafın, iş insanlarının, gazilerin, STK'lerin sorunlarını çözmeye ve millete daha iyi bir hizmet verme amacına yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Ök, doğal afet sonrası zarar gören tüketiciler için, ödemek zorunda oldukları elektrik ve doğal gaz gibi faturaların Cumhurbaşkanı onayıyla bir yıla kadar ertelenmesi, ayrıca bu ertelemeden kaynaklanan dağıtım ve tedarik şirketlerinin gecikme zammının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasının sağlanacağını söyledi.

Teklif hakkında bilgi veren Ök, şunları kaydetti:

"Kanun teklifiyle getirilen önemli düzenlemelerden biri de yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen ve tapu kütüğüne şerh konulan yerlerde üç yıllık süre içinde kamulaştırma işlemlerini başlatma şartını getiriyoruz. Eğer bu süre içerisinde kamulaştırma işlemleri başlamazsa tapu idarelerine bu şerhi resen kaldırma yetkisi verilmekte olup böylece yaşanılabilecek vatandaş mağduriyetlerinin de önüne geçmiş olacağız. Ayrıca YEKA yarışmaları kapsamında uygulanan döviz cinsinden tavan fiyatı yerine artık Türk lirası cinsinden tavan fiyatı uygulamasına geçiyoruz. Bu madde, sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Türk Lirası Seferberliği doğrultusunda çok önemlidir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın yapacağı yatırımlar ve çalışmalarda Türk lirasına dönerek yerliliğimizi ve milliliğimizi bu konuda da göstermeyi önemsemekteyiz."

Silaha erişimi zorlaştırmak için internet üzerinden silah satışını yasaklayacaklarını da belirten Ök, "Caydırıcılığı olması için de idari ve adli para cezalarını ciddi oranda artırıyoruz. Ayrıca, internet başta olmak üzere, silahların görsel, işitsel ve buna benzer reklam ve tanıtımlarına ciddi anlamda cezalar ve yaptırımlar getiriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

- RTÜK'ün yeni üyesi seçilecek

Genel Kurulda, Meclisin çalışma takvimine ilişkin Danışma Kurulu önerisi görüşüldü. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurulda yarın boş olan bir RTÜK üyeliği için seçim yapılacak. Genel Kurul, perşembe günü ise Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanana kadar çalışmalarını sürdürecek.

Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi yarın saat 14.00'da toplanmak üzere kapattı.