14 yaşındaki Sevda'dan kahreden haber

KORONA VİRÜS HAKKINDAKİ EFSANELER VE GERÇEKLER Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs şimdiye değin 65’i aşkın ülkede görüldü. Vaka sayısı 93 bini geçerken, 3 bin 200’ü aşkın kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer taraftan corona virüs ülkeleri eğitim, turizm, ekonomi ve sanayi alanlarında da etkiliyor. Pek çok ülkede artan vaka sayıları nedeniyle hastalar tedavi olmak için günlerce bekliyor. Durumun ciddiyeti gün geçtikçe artarken internetteki yalan haberlere itibar etmemek ve corona virüse ilişkin doğru bilgileri öğrenmek hayati önem taşıyor.