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14 yaşındaki Sevda'dan kahreden haber

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir süredir tedavisi devam eden Gülay ve Erkan Küçükkuray'ın kızları 14 yaşındaki Sevda Küçükkuray kurtarılamadı.
 10 Mart 2020 22:38
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14 yaşındaki Sevda'dan kahreden haber

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir süredir tedavisi devam eden Gülay ve Erkan Küçükkuray'ın kızları 14 yaşındaki Sevda Küçükkuray kurtarılamadı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altında olan 14 yaşındaki Sevda Küçükkuray'a uzun zamandan beri trombosit ihtiyacı olması sebebiyle kan bağışı yapılıyordu.

Sevda Küçükkuray bugün hayatını kaybetti. Hastalığı sebebiyle ilçe halkının kan bağışı ile destek olduğu küçük kızın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu.

DHA
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