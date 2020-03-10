Çin'de hayat normale dönmeye başlıyor
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrasında alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Salgının yayılma hızı azaltıldı. Hayat yavaş yavaş da olsa normale dönmeye başladı
|10 Mart 2020 22:54
|Yazdır
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan daha sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınında, bahar aylarına yaklaşılmasıyla birlikte, önemli bir aşama geçildi.
Daha önce Çin'den bilgi aktaran Nurettin Akçay daha önce boş olan alış veriş merkezlerinin yavaş yavaş canlanmaya, halkın sokağa çıkmaya başladığını belirtti.
Çin aldığı tedbirlerle, salgının yayılma hızını düşürdü.
İşte Nurettin Akçay'ın Çin'in Wuhan eyaletinden gönderdiği, 10 Mart 2020 tarihi saat 15:00 itibariyle çekilen görüntüler
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Merkel'den şok açıklama: Nüfusun çoğuna virüs bulaşacak
10 Mart 2020 21:06
|İtalya'da koronavirüsten bugün 168 kişi hayatını kaybetti
10 Mart 2020 20:16
|İran Ticaret Bakanı koronavirüsü yendi
10 Mart 2020 19:32
|Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle eğitime 14 gün ara
10 Mart 2020 19:16
|Binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli'de koronavirüs görüldü
10 Mart 2020 18:26
|İspanya'da koronavirüs paniği başladı
10 Mart 2020 17:34
|Fas'ta yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
10 Mart 2020 16:57
|AİHM, Yunanistan'dan kötü muamele gören sığınmacıların başvurularını işleme aldı
10 Mart 2020 16:24
|Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel çekiyor
10 Mart 2020 15:46
|Olympiakos ve Nottingham Forest kulüplerinin sahibi koronavirüse yakalandı
10 Mart 2020 14:51