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Çin'de hayat normale dönmeye başlıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrasında alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Salgının yayılma hızı azaltıldı. Hayat yavaş yavaş da olsa normale dönmeye başladı
 10 Mart 2020 22:54
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Çin'de hayat normale dönmeye başlıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan daha sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınında, bahar aylarına yaklaşılmasıyla birlikte, önemli bir aşama geçildi.

Daha önce Çin'den bilgi aktaran Nurettin Akçay daha önce boş olan alış veriş merkezlerinin yavaş yavaş canlanmaya, halkın sokağa çıkmaya başladığını belirtti.

Çin aldığı tedbirlerle, salgının yayılma hızını düşürdü.

İşte Nurettin Akçay'ın Çin'in Wuhan eyaletinden gönderdiği, 10 Mart 2020 tarihi saat 15:00 itibariyle çekilen görüntüler
Memurlar.Net
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