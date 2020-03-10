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Şanlıurfa'da Valisi, yaralı bekçileri ziyaret etti

Şanlıurfa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan iki şüphelinin ateş açması sonucu üç bekçi yaralandı.
 10 Mart 2020 22:48
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Şanlıurfa'da Valisi, yaralı bekçileri ziyaret etti

Şanlıurfa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan iki şüphelinin ateş açması sonucu üç bekçi yaralandı.

Polis ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüp Peygamber Caddesi'nde ikiz plaka taşıdığı gerekçesiyle bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, bir süre sonra kaçtıkları otomobili bırakıp yaya olarak uzaklaşmaya çalıştı.

Şüpheliler, kaçtıkları güzergahta girdikleri bir sokakta karşılaştıkları 3 bekçiye ateş ederek yaraladı.

Çok sayıda polisin sevk edildiği olay yerinde biri vurularak hafif şekilde yaralanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, bekçilerin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

- Vali Erin yaralı bekçileri ziyaret etti

Valilikten yapılan yazılı açıklayamaya göre, Vali Abdullah Erin ile beraberindeki İl Emniyet Müdür Selçuk Doğuş, bekçileri tedavi gördükleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Bekçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Erin, doktorlardan bilgi aldı, hastanede bekleyen bekçilerin yakınlarıyla görüştü.

Vali Erin, bekçilerin durumlarının iyi olduğunu belirterek, olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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