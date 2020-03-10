Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildi
|10 Mart 2020 22:59
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SİİRT'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK?lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
Trabzon'un Düzköy ilçesinde şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın evini ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ailenin isteği üzerine şehidin balmumu heykelini yaptırdı. Belediye görevlileri tarafından eve getirilen şehidin balmumu heykeli annesi Emine Baştan'ı duygulandırdı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehidin balmumu heykelinin evine götürüldüğü anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu paylaşımında, "Şehidimizin annesinin ricası benim için emirdir" ifadelerine yer verdi.
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