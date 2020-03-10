Milli Eğitim Bakanı'ndan okullara tatil açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi hususunda Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
|10 Mart 2020 23:11
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi hususunda Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.İşte Bakan Selçuk'un o açıklama;
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.Sağlık Bakanı'ndan okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama
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