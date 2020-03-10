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İYİ Parti'den istifa eden vekil Ak Parti'ye geçiyor

İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın AK Parti'ye geçiyor. Vural istifa açıklamasında, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığı ifade etmişti.
 10 Mart 2020 23:23
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İYİ Parti'den istifa eden vekil Ak Parti'ye geçiyor

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un resmi Twitter hesabı üzerinden duyurduğu habere göre, İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor.

ÇAVUŞOĞLU AK PARTİ'YE DAVET ETTİ

İYİ Parti'den zehir zemberek bir açıklama ile istifa eden Tuba Vural Çokal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine AK Parti'ye geçiyor.

PARTİ ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Mehmet Akif Ersoy Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine yarın Ak Parti'ye katılıyor. Çokal'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın grup toplantısında takması bekleniyor.
Memurlar.Net
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