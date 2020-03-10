İYİ Parti'den istifa eden vekil Ak Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın AK Parti'ye geçiyor. Vural istifa açıklamasında, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığı ifade etmişti.
|10 Mart 2020 23:23
|Yazdır
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un resmi Twitter hesabı üzerinden duyurduğu habere göre, İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor.
ÇAVUŞOĞLU AK PARTİ'YE DAVET ETTİ
İYİ Parti'den zehir zemberek bir açıklama ile istifa eden Tuba Vural Çokal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine AK Parti'ye geçiyor.
PARTİ ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK
Mehmet Akif Ersoy Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine yarın Ak Parti'ye katılıyor. Çokal'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın grup toplantısında takması bekleniyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
11 Mart 2020 00:03
|11 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Mart 2020 00:02
|'Hiçbir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı'
10 Mart 2020 23:37
|Milli Eğitim Bakanı'ndan okullara tatil açıklaması
10 Mart 2020 23:11
|Şanlıurfa'da Valisi, yaralı bekçileri ziyaret etti
10 Mart 2020 22:48
|Ak Parti'den 'Erdoğan bekletildi' iddiasına ilişkin açıklama
10 Mart 2020 22:20
|ABD, Türkiye'nin patriot füze talebine yanıt verdi
10 Mart 2020 21:56
|Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi
10 Mart 2020 21:41
|Davutoğlu: Erdoğan benimle görüşseydi partiyi kurmazdık
10 Mart 2020 21:14
|Yargıtay Başkanı'ndan Bakanı Akar'a veda ziyareti
10 Mart 2020 21:11