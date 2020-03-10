Bir günlüğüne il müdürü oldu
|10 Mart 2020 23:31
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koltuğuna temsili olarak bir günlüğüne oturan 8'inci sınıf öğrencisi Beyza Başol, gün boyu kurumun işleyişi ve çalışmalarını takip etti.
Bilecik Valiliğince, başarının artırılması, meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında Edebali Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Beyza Başol bir günlüğüne Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yerine getirdi.
Proje hakkında bilgi veren Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Proje kapsamında staj yapan öğrencilerin, özgüvenlerini geliştirmek ve seçecekleri meslekleri belirlemelerine katkı sağlamak hedefleniyor. Mesleki rehberlik anlamında, öğrencilerin hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmaları, ders çalışmaya karşı olumlu tutum içinde olmalarına yardımcı olmak, meslekler hakkında canlı ve somut bilgi edinmeleri ve mesleki olgunluk düzeylerinin artırılması amacıyla ortaokul ve lise öğrencileri bir günlüğüne valilik, kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında idareci oldu. Bu kapsamda Edebali Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Beyza Başol, bir günlüğüne Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yürüttü. Kendine gün boyu il müdürlüğünün program ve işleyişi hakkında bilgilendik" dedi.
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