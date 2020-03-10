1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir günlüğüne il müdürü oldu

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koltuğuna temsili olarak bir günlüğüne oturan 8'inci sınıf öğrencisi Beyza Başol, gün boyu kurumun işleyişi ve çalışmalarını takip etti.
 10 Mart 2020 23:31
Yazdır
Bir günlüğüne il müdürü oldu

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koltuğuna temsili olarak bir günlüğüne oturan 8'inci sınıf öğrencisi Beyza Başol, gün boyu kurumun işleyişi ve çalışmalarını takip etti.

Bilecik Valiliğince, başarının artırılması, meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında Edebali Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Beyza Başol bir günlüğüne Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yerine getirdi.

Proje hakkında bilgi veren Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Proje kapsamında staj yapan öğrencilerin, özgüvenlerini geliştirmek ve seçecekleri meslekleri belirlemelerine katkı sağlamak hedefleniyor. Mesleki rehberlik anlamında, öğrencilerin hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmaları, ders çalışmaya karşı olumlu tutum içinde olmalarına yardımcı olmak, meslekler hakkında canlı ve somut bilgi edinmeleri ve mesleki olgunluk düzeylerinin artırılması amacıyla ortaokul ve lise öğrencileri bir günlüğüne valilik, kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında idareci oldu. Bu kapsamda Edebali Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Beyza Başol, bir günlüğüne Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yürüttü. Kendine gün boyu il müdürlüğünün program ve işleyişi hakkında bilgilendik" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentte engelli çiftlerden 'nikah ücreti' alınmayacak
10 Mart 2020 21:33		 İBB, hizmet binaları ve ibadethaneleri dezenfekte ediyor
10 Mart 2020 20:51
2020 yılı fitre miktarı belli oldu
10 Mart 2020 18:05		 YÖK, siber güvenlik ve ağ yönetimi eğitimleri başlatacak
10 Mart 2020 17:08
Belediye, ilana dair önerileri dikkate aldı
10 Mart 2020 16:55		 Meteorolojiden TSK'ya 'hayati' destek
10 Mart 2020 16:19
Bakan açıkladı... Tek tek kaydı tutulacak
10 Mart 2020 15:54		 Mart ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
10 Mart 2020 15:23
Koronavirüs nedeniyle THY'nin Nijerya seferleri azaltıldı
10 Mart 2020 15:22		 Sağlık Bakanı: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
10 Mart 2020 15:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - ÖSYM tarafından sözleşmeli personel olarak yerleştirildim, göreve başlamazsam ne olur?00:03 - Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik00:02 - 11 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Günlük tuz tüketiminizi 5 gramın altına düşürün23:43 - 'Teknolojik aletler uykuyu bozuyor'23:37 - 'Hiçbir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı'23:31 - Bir günlüğüne il müdürü oldu23:25 - Süper öğretmen, atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor23:23 - İYİ Parti'den istifa eden vekil Ak Parti'ye geçiyor23:21 - Trafik magandası ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı
23:15 - Prof. Dr. Sadık Akşit, yaşamına son verdi23:11 - Milli Eğitim Bakanı'ndan okullara tatil açıklaması23:09 - Başkentte Halk Süt'e 1 liralık indirim23:04 - Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı22:59 - Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildi22:54 - Çin'de hayat normale dönmeye başlıyor22:48 - Şanlıurfa'da Valisi, yaralı bekçileri ziyaret etti22:43 - İlçeyi karıştıran söylenti! Duyan koştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM tarafından sözleşmeli personel olarak yerleştirildim, göreve başlamazsam ne olur?
11 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okulların tatil edilmesi 2
ramazan ayında oruç tutuyor musunuz 2
Barking up the wrong tree 1
corona virüsü 2
Lost 2
ayın enleri 5
11.03.2020 akaryakıt indirimi 4
cep telefonuyla bütünleşmek 4
deva partisi 5
virüsün türkiye'de olma ihtimali çok yüksek 4
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam