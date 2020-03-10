'Hiçbir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı'
|10 Mart 2020 23:37
|Yazdır
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, hiçbir KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığını söyledi.
Bakan Pilli, Almanya'dan KKTC'ye gelen 65 yaşındaki Alman kadın turistin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından basın toplantısı düzenledi.
Buradaki konuşmasında, "Hiçbir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı. Müracaat eden kimse de olmadı." diyen Pilli, turistin karantina altına alındığını dile getirdi.
Pilli, Almanya'dan söz konusu hastayla gelen 141 kişilik turist kafilesinde bulunanlara da gerekli testlerin uygulandığı ve kimsede virüse rastlanmadığını belirtti.
Hastayla direkt teması olan 3 kişinin de gözlem altında tutulduğunu bildiren Pilli, şimdilik bu kişilerde de hiçbir belirtinin gözlemlenmediğini ifade etti.
- "Alman turistin sağlık durumu iyi"
Pilli, "Koronavirüs tespit edilen Alman turistin sağlık durumu iyi ve tedavisi devam ediyor." dedi.
Gerektiğinde bakanlık olarak açıklama yapacaklarını belirten ve bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini isteyen Pilli, KKTC'de şu anda tek bir vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, 141 kişilik kafilenin de yarın veya sonraki gün Antalya'dan gelecek boş bir uçakla Almanya'ya gönderilmesinin planlandığını bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
11 Mart 2020 00:03
|11 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Mart 2020 00:02
|İYİ Parti'den istifa eden vekil Ak Parti'ye geçiyor
10 Mart 2020 23:23
|Milli Eğitim Bakanı'ndan okullara tatil açıklaması
10 Mart 2020 23:11
|Şanlıurfa'da Valisi, yaralı bekçileri ziyaret etti
10 Mart 2020 22:48
|Ak Parti'den 'Erdoğan bekletildi' iddiasına ilişkin açıklama
10 Mart 2020 22:20
|ABD, Türkiye'nin patriot füze talebine yanıt verdi
10 Mart 2020 21:56
|Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi
10 Mart 2020 21:41
|Davutoğlu: Erdoğan benimle görüşseydi partiyi kurmazdık
10 Mart 2020 21:14
|Yargıtay Başkanı'ndan Bakanı Akar'a veda ziyareti
10 Mart 2020 21:11