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Günlük tuz tüketiminizi 5 gramın altına düşürün

Sağlık Bakanlığı, tuz içeriği yüksek gıdalara kriterler getirerek, kişi başı günlük tuz tüketiminin 5 gramın altına düşürülmesini hedefliyor.
 10 Mart 2020 23:48
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Günlük tuz tüketiminizi 5 gramın altına düşürün

Sağlık Bakanlığı, gıda sektörü temsilcileriyle iş birliği ve ilgili bakanlıklarla okul kantinlerine yönelik düzenlemeler yaparak ve tuz içeriği yüksek gıdalara kriterler getirerek, kişi başı günlük tuz tüketiminin 5 gramın altına düşürülmesini hedefliyor.

AA muhabirinin, Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla derlediği bilgiye göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın altında olması öneriliyor. Günlük tüketilmesi önerilen bu miktar, gün içinde tüm besinlerden alınan tuzu kapsıyor.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi'nde, aşırı tuz tüketiminin kardiyovasküler ile böbrek hastalıkları, hipertansiyon, inme, osteoporoz ve bazı kanser türlerinin oluşmasına yol açabildiği vurgulanıyor.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'nda da günlük kişi başı tuz tüketiminin 10,2 gram olduğuna işaret ediliyor.

Türkiye'de bu miktarın, DSÖ'nün önerdiği günlük tüketimin iki katı olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı, gıda sektörü temsilcileri ve ilgili bakanlıklarla iş birliklerini geliştirerek, kişi başı günlük tuz tüketimini 5 gramın altına düşürmeye çalışıyor.

Tuz Azaltma Programı uygulamaya girdi

Bakanlık, bu kapsamda "Tuz Azaltma Programı"nı uygulamaya soktu.

Program çerçevesinde Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat İşbirliği Platformu hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile ambalajlı gıdalarda tuz ve şekerin azaltılması ve sağlıklı uygulamalar için iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle, tuz ve şeker azaltma faaliyetleri, fiziksel aktivite ile diğer faaliyetler kapsamında gönüllü uygulamalar yapan TGDF üyesi işletmelerin başarılı uygulamalarının Bakanlığın "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/isbirligiplatformu" adresinde yer almasına olanak verildi.

Lokanta, kebapçı ve pastane gibi yerlerde aşırı tuz ve şeker kullanımının azaltılması amacıyla Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında 28 Şubat 2019'da "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat İşbirliği Platformu, Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imzalandı.

Protokol uyarınca il düzeyinde uygulamalar, Federasyon ve Konfederasyonun il oda başkanlıkları tarafından yapılacak ve İl Sağlık Müdürlüğünce de eğitim, bilgilendirme çalışmalarına katkı sağlanacak.

"Yağ, tuz, şeker içeriği, kalorisi yüksek gıdalara kriterler getirildi"

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde ekmek, salça, pul biber, peynir ve zeytinde tuz azaltıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalarla da okullarda kolalı içecekler ve cipslerden sonra çikolata ile şekerler de yasaklandı. Yağ, tuz, şeker içeriği, kalorisi yüksek gıdalara kriterler getirildi.

Paketli tatlı tuzlu yiyecek ve içecekler için kriterler geliştirilerek, bu ürünler için "Okul Gıdası Logosu" hazırlandı.

Birçok ülkede alınan tuzun büyük kısmı, işlenmiş ve ambalajlı gıdalarda, ekmek, kahvaltı gevrekleri veya hazır yemekler veya restoran-kafeterya yemeklerinde ve ev dışında kalan diğer yerlerde bulunan tuzlardan geliyor.
Anadolu Ajansı
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