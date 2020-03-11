11 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

1- AK Parti TBMM Grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrenen Mahalle Projesi Tanıtım Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/00.30)

4- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, boş bulunan RTÜK üyeliği için seçim yapılacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Bakanlıkta imzalanacak iş birliği protokolü törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, SummITS 2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, ocak ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile inşaat maliyet endeksini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler" kapsamında TBMM Basın Kapısı önünde açıklama yapacak.

(Ankara/10.45)

2- Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek.

(Malatya/20.00)

3- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynayacakları son 16 turu ilk maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/18.30)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Liverpool-Atletico Madrid, Paris Saint Germain-Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.

(Liverpool/Paris/23.00)

5- TFF 1. Lig'de 27. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor, İstanbulspor-Altınordu, Giresunspor-Keçiörengücü, Adana Demirspor-Akhisarspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(İstanbul/14.00/19.00/Giresun/16.30/Adana/19.00)

6- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında iki Türk takımı Beşiktaş Sompo Sigorta ile Türk Telekom karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

7- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'i konuk edecek. Bahçeşehir Koleji ise Letonya'nın Ventspils takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İzmir/Ventspils/20.00)

8- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa temsilcisi Bourges Basket'i konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

9- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/13.30)

10- TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor ile 52 Orduspor, 22. hafta erteleme maçında karşı karşıya gelecek.

(Denizli/14.00)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında 3 maç yapılacak; 16. haftadan ertelenen 1 maç oynanacak.

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