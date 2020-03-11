Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
|11 Mart 2020 00:03
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PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "müdürlüklerince veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca" ibaresi "faaliyetleri kapsamında" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı imar adalarında yer alan parsellerde, kullanım fonksiyonuna uygun bir yapı ruhsatı müracaatı aşamasında yıkılarak tasfiye edilmek ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak kaydı ile entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralara, 61 inci madde uyarınca muvakkat yapı izni verilebilir. Bu yapılarda, 61 inci maddenin on altıncı fıkrasında belirtilen 250 m2'den fazla olmama koşulu aranmaz."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "Yalnızca" ibaresi "Şantiye şefi değişikliği ve" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-10 FORM 19 YAPI RUHSATI FORMU ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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