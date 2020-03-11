CHP'li Torun: Umuyoruz ki vaka sayıları artmadan virüs kontrol altında tutulabilir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye'deki ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına ilişkin, "Umuyoruz ki vaka sayıları artmadan virüs kontrol altında tutulabilir." ifadesini kullandı.
|11 Mart 2020 02:11
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye'deki ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına ilişkin, "Umuyoruz ki vaka sayıları artmadan virüs kontrol altında tutulabilir." ifadesini kullandı.
Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilimin ışığında, sağduyu ve tedbirle hareket etmekte daima fayda var. Tüm sağlık çalışanlarımızın emeklerine şimdiden teşekkür ederiz. Umuyoruz ki vaka sayıları artmadan virüs kontrol altında tutulabilir." değerlendirmesinde bulundu.
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