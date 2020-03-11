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FETÖ'nün kumpasçı iş adamları ve TARKİM bağlantıları ortayı çıktı

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın, FETÖ'nün kumpasçı iş adamlarıyla TARKİM bağlantıları deşifre oldu.
 11 Mart 2020 03:27
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FETÖ'nün kumpasçı iş adamları ve TARKİM bağlantıları ortayı çıktı

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın, FETÖ'nün kumpasçı iş adamlarıyla TARKİM bağlantıları deşifre oldu.

Hakkındaki FETÖ dosyasını polis müdürünün amcasına devrettiği köşk ve yengesi üzerinden ulaştırdığı nakit rüşvetle sümenaltı ettiren Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın, FETÖ'nün kumpasçı iş adamlarıyla TARKİM bağlantıları ortaya çıktı. Taçyıldız'ın babası Abdülkadir Taçyıldız'ın FETÖ sebebiyle el konulan TARKİM'in yönetim kurulu başkanı, kardeşi Furkan Mehmet Taçyıldız'ın yönetim kurulu üyesi, kendisinin de gizli ortağı olduğu belirlendi.

İddiaya göre Ahmet Taçyıldız ve ailesinin, FETÖ'nün önemli isimlerinden biri ve TARKİM Havacılık Şirketinin sahibi olan İbrahim Faruk Bayındır'la olan ilişkisi de ortaya çıktı. Deniz Baykal ve MHP'ye 2011'de kurulan kaset kumpaslarının perde arkasındaki isimlerden olan Faruk Bayındır, vekillerin görüntülerini kendi internet sitelerinde yayımladı. Adı geçen sitelerin ismini (domain) almak için kredi kartıyla ödeme yapan Bayındır, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'daki hesabına 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 arasında 609 bin 215 lira para yatırdı. Kardeşi Ferhat Bayındır da, Ankara Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadede aynı şeyleri söylerken, eşi Betül Özbey Bayındır, Ekim 2016'de terörizmin finansmanı suçundan yani FETÖ'ye para aktarmaktan tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı
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