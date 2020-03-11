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Bazı kıyılarda hava sıcaklığı düşecek - Haritalı

Hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 11 Mart 2020 06:32
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Bazı kıyılarda hava sıcaklığı düşecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege ve doğu bölgelerimizin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
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