FETÖ'nün kuruluşu 'Ermeni Soykırımını' tanıdı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün ele başı Fetullah Gülen hainliğine devam ediyor. Terörist başı Gülen'in ABD'de faaliyet gösteren "Çok Kültürlü Mozaik Vakfı" 7 Mart'ta sözde Ermeni Soykırımını tanıdı.
|11 Mart 2020 07:10
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3yıl önce sözde soykırımı araştırmak için komite kuran vakıf yine sözde araştırmalarının ardından ele başı Gülen'in talimatları doğrultusunda Türkiye lehine oy verdi.
UYDURMA TARİH ARAŞTIRMASI
Türkiye karşıtlarının yazdıkları akademik makaleler, belgeseller ve özel panneller sonucunda komite Ermeni Soykırımı uydurmasının tanınması için oy kullanmaya karar verdi. Yaklaşık 20 üyeden oluşan FETÖ'nün kuklaları yalanlar lehine oy vermeyi kararlaştırdı. Yönetim kuruluna sunulan öneri 7 Mart'ta kabul edildi.
Talha Menteş
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