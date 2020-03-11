Adnan Oktar örgütü GSM operatörüne sızmış
|11 Mart 2020 07:30
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Birleştirme talebiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen İddianamede 18 şüpheli yer aldı. Yeni itirafçı ve müştekilerin dosyaya dahil olması ve bazı dijital materyallerin çözümü üzerine ortaya çıkan iddianamede, şüphelilerin Adnan Oktar davasında şikayetçi olan isimleri, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları belirlendi.
KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR
Şüphelilerin bir kısmının, şikayetçileri ikna edememeleri üzerine ise müştekiler hakkında karalama amaçlı karşı dosya hazırlayarak baskı altına almayı planladıkları ortaya çıkarıldı. Şüpheliler arasında yer alan isimlerden bir tanesi de örgütün imamlarından Mehmet Alp Ünlü oldu. İddianameye göre Ünlü, özel telekomünikasyon şirketinde çalışan iddianamede şüpheli olarak yer alan Nilüfer Ayır'ı arayarak Özkan M.'nin faturasını ödeyip ödemediği, erotik sitelere girip girmediği gibi bilgileri elde etmeye çalıştı. Elde ettiği bilgileri ise Özkan M.'nin aleyhine kullanmayı amaçladı.
M. Sait Özkan
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