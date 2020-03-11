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İBB Meclis raporu: İmamoğlu aynı araçları iki katına kiraladı

İBB Meclisince oluşturulan komisyon, Yenikapı'da yapılan araç sergisinin şov olduğunu resmen belgeledi. AK Parti'nin bin 286 TL bedel ile kiraladığı araçları CHP 3 bin 375 TL'ye geri aldı.
 11 Mart 2020 07:20
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İBB Meclis raporu: İmamoğlu aynı araçları iki katına kiraladı

İBB Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ihtiyaç fazlası olarak nitelediği araçların Yenikapı'da bulunan sergi alanında sergilenmesi üzerine araştırma komisyonu kurulmasına karar vermişti.

Komisyon tarafından belediye ve iştiraklerine konu hakkında sorular yöneltildi. İBB Meclisinde, "israf" araçları konusunu araştırmak üzere kurulan komisyon çalışmasını 5,5 ayda tamamladı.

Komisyonun raporu İBB Meclisi'nin gündemine sunuldu.

Raporun "Tespit ve Değerlendirme" başlığı altında özetle şöyle denildi: Bilgi almak amacıyla komisyonumuza davet ettiğimiz bürokratlar engellenmek istenmiş, komisyona gelen ve bilgi veren bürokratlar ise bir süre sonra görevden el çektirilmiştir. Bu ve benzeri durumlar nedeniyle komisyonumuza doğrudan bilgi akışı kısıtlanmıştır.

Öte yandan komisyon raporunda Yenikapı'da sergilenen araçların ihtiyaç fazlası olmadığı hizmet aracı olduğu şu cümleler ile açıklandı: Komisyonumuzda elde edilen bu bilgiler ışığında yukarıda da belirtildiği üzere Yenikapı Meydanı'nda ihtiyaç fazlası olarak götürülen araçların makam araçları olmadığı, hizmet aracı olduğu tespit edilmiştir. Yenikapı'ya çekilen araçların müteahhit ve promosyon ürünü dışındaki araçların müdürlükler tarafından gönderilen yazılarda da belirtildiği gibi itfaiye, otobüs, kamyon, evde sağlık hizmeti ve zabıta hizmetleri gibi belediye hizmetlerinde kullanılan araçların hizmet aracı olduğu makam aracı olmadığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan raporda Yenikapı'da sergilendikten sonra ihtiyaç fazlası denilerek iade edilen araçların ardından ilgili birimlerden gelen yoğun istek üzerine yeniden araç ihalesine çıkıldığı belirtildi. 23 Haziran seçimleri sonrasında yapılan araç alımına yönelik detaylar paylaşıldı. Raporda geçen ifadelerde AK Parti döneminde 2017 yılında 997 araç 24 ay kullanmak üzere toplamda 30 milyon 842 TL'ye kiralanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde 990 araç beş aylığına 16 milyon TL bedelle kiralandığı açıklandı. Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken bu ücret Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü. Aradaki fiyat farkı ise dudak uçuklattı.
Türkiye
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