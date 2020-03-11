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DEVA Partisinde genel başkan seçimi yapıldı

Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini veren Demokrasi ve Atılım Partisi, Kurucular Kurulu ilk toplantısını yaptı. Ali Babacan, oy birliği ile Genel Başkan seçildi.
 11 Mart 2020 07:53
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DEVA Partisinde genel başkan seçimi yapıldı

Ali Babacan'ın 3 aydır ertelediği ve isminin "Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)" olması beklenen yeni partisi dün resmen kuruldu. Demokrasi ve Atılım Partisi, Kurucular Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ali Babacan oy birliği ile Genel Başkan seçildi.

Kurucular Kurulu listesinde 90 isim

Partinin kurucular kurulunda eski AK Parti'li bakanlar Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf ve Nihat Ergün ile eski AK Parti milletvekilleri, MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye karşı adaylık yarışına katılan Ramiz Ongun, Babacan'ın bakanlığı dönemindeki ekonomi ekibinin de yer aldığı 90 isim bulunuyor.

TBMM'de temsil edilen 11. parti olacak

AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu listede yer aldığından Babacan'ın partisi TBMM'de temsil edilen 11. parti olacak.

Genel başkan seçilen Babacan ve ekibinin 11 Mart 2020 günü saat 12.00'de Anıtkabir'e ziyaret yapacağı kaydedildi.
Cumhuriyet
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