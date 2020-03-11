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Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!

Aralarının açık olduğu bilinen Bülent Arınç ve Melih Gökçek arasında Şevket Kazan'ın cenaze töreninde soğuk rüzgarlar esti.
 11 Mart 2020 07:55
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Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!

ANKARA'da Şevket Kazan'ın cenaze törenine birçok siyasi isim katıldı. Bu isimler arasında Bülent Arınç ile Melih Gökçek de yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda birbirlerini ağır ifadelerle suçlayan ikili, cenazede selamlaşmadı.

Bülent Arınç, Melih Gökçek'in önünden geçti. Gökçek, Arınç'ın arkasından sinirli bir şekilde uzun uzun baktı. Melih Gökçek'in yanında duran Tevfik Göksu, o ana şahit oldu ve Gökçek'e bir şeyler söyleyip güldü.
Memurlar.Net
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