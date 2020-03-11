Bırakın işi, staj yapacak yer bulunmuyor

Bu nedenle üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarındaki öğrenciler, staj yeri ayarlamak için birbiriyle yarışıyorlar. Şirketler, not ortalaması, yabancı dil, yaratıcılık, sosyal beceri gibi bir dizi nitelik isterken öğrenciler istenilen niteliklerin zorluğundan şikayetçi. Staj için en çok tercih edilen kurumlardan bazılarının şartları şöyle:

Bakanlıklar da alıyor

Miliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: Dış İşleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Başkanlığı nisan-haziran dönemi staj başvuruları devam ediyor. Başkanlıkta staj yapacakların yükseköğretim kurumlarında tercihen 3. veya 4. sınıf öğrenci olması, başkanlığın görev alanıyla ilgili bölümlerde öğrenim görmesi veya bu bölümlerden mezun olması ve daha önce başkanlıkta staj yapmamış olması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatı birimlerinde staj yapmak isteyenler için yaz dönemi başvuruları 1 Mayıs'a kadar, kış dönemi başvuruları ise 1 Eylül-1 Kasım'da yapılabiliyor. Başvurularda ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenim görmek, yabancı dil seviyesinin en az 60, not ortalamasının da 3 olması şartı aranıyor.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE): TSE'nin merkezinde ve taşra teşkilatında üniversite, yüksekokul ve staj yapması zorunlu olan lise öğrencilerine yönelik mesleki eğitim amaçlı staj yaptırılıyor. Başvurular, 1 Mart-15 Nisan 2020 tarihleri arasında.

Yüksek not isteniyor

ASELSAN: Hazirandan eylüle kadar 3 dönem şeklinde belirlenen stajlara başvuru için adaylarda 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması, not ortalamasının 2.0 ve üstü olması, staj zorunluluğunun bulunması, daha önce ASELSAN'da staj yapmamış olması gibi şartlar aranıyor. Staj için lisans öğrencileri 31 Mart'a kadar başvurabiliyor.

TCDD: Staj başvurularını 15 Nisan 2020-1 Mayıs 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden kabul ediyor. Staja, mesleki ve teknik orta öğretim kurumu ve Anadolu teknik lisesi ile yüksek öğretim öğrencileri başvurabilecek.

Baykar Savunma: İnsansız Hava Araçları gibi Türkiye açısından kritik öneme sahip bir teknolojinin milli ve özgün olarak geliştirilmesinin önemine inanan, mühendisliğin en ileri düzeyde uygulandığı havacılık alanında ekip ruhu içerisinde çalışmaya hevesli, yürütülen projelerin başarısı için azim, gayret ve fedakarlık gösterecek, yoğun iş temposu içerisinde çalışmaya müsait öğrenciler arıyor. 7 haftalık staj için son başvuru tarihi 22 Mart.

Türk Telekom: 4. sınıf, yüksek lisans öğrencileri ya da yeni mezunlarına yönelik sunduğu START Yeni İşim programı için başvurularda lisansta İİBF veya mühendislik fakültesi mezunu olma, bir yıldan az iş tecrübesi, çok iyi İngilizce bilgisi ve 25 yaşını doldurmamış olma gibi kriterler arıyor. Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri için sunduğu START Stajım program için de İİBF ve mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencileri tercih ediyor. Son başvuru tarihi 27 Mart.

Tüpraş: İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman için yaz stajı başvuruları 30 Mart'ta sona eriyor. İnternet sitesinden başvurularda ön değerlendirme yapacak olan kurum, son değerlendirme için adaylara bir soru yöneltip cevapları video üzerinden alacak. Kabul edilenler 29 Mayıs'ta netleşecek.

İETT: Lise ve üniversite öğrencileri için staj başvuruları 6 Nisan'da başlayacak. Stajla ilgili ayrıntılı bilgiler iett.istanbul/tr adresinde yayınlanacak.

Yabancı dil önemli

Sütaş: Üniversitelerin gıda, endüstri, makine, mekatronik, elektrik, enerji ve çevre mühendisliklerindeki, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik 'SÜTAJYER' programı düzenliyor. Programa Bursa/Karacabey'de temmuz ve ağustos dönemlerini kapsayacak şekilde 8 hafta süreyle staj yapabilen, iletişim becerileri güçlü, gelişime açık, iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip öğrenciler başvurabilecek. Son başvuru tarihi 15 Mart.

Pınar: İzmir'deki Pınar Et, Eskişehir ve Şanlıurfa'daki Pınar Süt'e, üniversite 3. ya da 4. sınıfta ki öğrenciler ile yüksek lisansa devam edenler başvurabiliyor. Üretim, planlama, kalite, Ar-Ge, bakım, satış, pazarlama, insan kaynakları, finans, lojistik, muhasebe, bütçe veya bilgi teknolojileri alanında deneyim kazanmak isteyen ve iyi derecede İngilizce bilen öğrenciler, staj için 31 Mart'a kadar başvurabilecekler.

DYO: İzmir ve Kocaeli için staj programı düzenleniyor. Üniversitelerin 3. veya 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisansa devam edenleri kabul eden kurum, adaylarda iyi derecede İngilizce bilme şartı arıyor. Son başvuru tarihi 31 Mart.

Radisson: İstanbul'da bulunan Radisson Blu Hotel İstanbul Ottomare, çeşitli departmanlarında görevlendirilmek üzere stajyer arıyor. Üniversitelerin gastronomi, turizm işletmeciliği, yiyecek içecek gibi bölümlerinde okuyan, yaz döneminde staj yapma zorunluluğu bulunan, tercihen iyi derecede İngilizce bilen, turizm sektöründe kariyer hedefleyen, takım çalışmasına uyum sağlayabilecek öğrenciler staj için başvurabiliyor.