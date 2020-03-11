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Ceren'in katiline, kurum personelinin usulsüz kararıyla firar yolu açılmış

Ceren Özdemir'i canice öldüren Özgür Arduç'un Ordu ve Rize'deki iki ayrı kapalı cezaevinde kalırken, usulsüz bir şekilde ve gerçeğe aykırı değerlendirmelerle açık cezaevine geçtiği, bu sayede firar ettiği belirlendi
 11 Mart 2020 08:40
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Ceren'in katiline, kurum personelinin usulsüz kararıyla firar yolu açılmış

Ceren Özdemir'i canice öldüren Özgür Arduç'un Ordu ve Rize'deki iki ayrı kapalı cezaevinde kalırken, usulsüz bir şekilde ve gerçeğe aykırı değerlendirmelerle açık cezaevine geçtiği, bu sayede firar ettiği belirlendi.

Adalet Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığı, Özgür Arduç gibi birinin nasıl kapalı cezaevinden açık cezaevine geçtiğine yönelik inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemede, Arduç'un usulsüz şekilde ve gerçeğe aykırı değerlendirmeler yapılarak, Ordu Kapalı Cezaevi'nden Efirli Açık Cezaevi'ne geçirildiği saptandı. Ordu Kapalı Cezaevi Müdürü H.Ç., 2. müdür G.Ş., idare memuru H.C., psikologlar A.Z. ve D.G.G., sosyal çalışmacı N.İ. ile öğretmen H.B. ve P.D., infaz koruma başmemuru E.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

RİZE'DE DE AYNI İHMAL

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre: Arduç'un Rize Kapalı Cezaevi'nde kalırken, gerçek dışı değerlendirmeler sonucunda 20 Şubat 2018'de Kalkandere Açık Cezaevi'ne sevk edildiği de belirlendi. Bu usulsüzlükten ötürü Arduç'un firar ettiği vurgulandı. Rize Kapalı Cezaevi Müdürü İ.G., 2. müdür U.S., idare memuru M.Ç.A., psikolog F.B. ile infaz ve koruma başmemuru S.M. hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Özdemir ailesinin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, suç duyurusunun kendileri tarafından savcılığa sunulan dilekçeyle birleştirildiğini ifade ederek, "Dilekçemizdeki hususlar müfettişler tarafından teyit edildi. Kusur ve ihmal sahiplerinin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

TÜRKİYE GÜNLERCE ONA AĞLADI

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir (20), 3 Aralık 2019'da evinin önünde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetten bir gün sonra Arduç, kendisini linçten kurtaran iki polisi de bıçakla yaraladı. Arduç'un 1 Aralık'ta Ordu Efirli Açık Cezaevi'nden firar ettiği ve üç gün boyunca öldürecek birini aradığı anlaşıldı.
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