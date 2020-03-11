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4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
 11 Mart 2020 08:58
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4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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