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19 Belediye Başkanı daha İYİ Parti'den ayrılacak iddiası

Yenişafak'ta yer alan habere göre: İYİ Parti'de ittifak ortağı CHP'nin HDP ile yaptığı iş birliğinden dolayı istifalar sürüyor. Partide teşkilat düzeyinde istifalar yaşanırken, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı 19 ilçe belediyesinin de partiden ayrılacağı iddia ediliyor. Belediye başkanlarının önümüzdeki günlerde yeni partilerinin rozetini takacağı belirtiliyor.
 11 Mart 2020 09:03
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19 Belediye Başkanı daha İYİ Parti'den ayrılacak iddiası

Ortağı CHP'nin HDP ile yaptığı iş birliğinden dolayı istifaların yaşandığı İYİ Parti'de erime durmuyor. Partide teşkilat düzeyinde istifalar devam ederken, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı 19 ilçe belediyesinin de İYİ Parti'den ayrılacağı iddia ediliyor.

CHP'nin, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yakınlaşmasına Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin sessiz kalması partide yaprak dökümünü başlattı. Bu süreç içerisinde yakınlaşmaya tepki gösteren 5 milletvekili istifa etti. Vekillerin istifasının ardından istifa furyası teşkilatlara da sıçradı. Yerel seçimlerin ardından teşkilat düzeyinde başlayan istifaların son dönemde arttığı belirtiliyor. Meclis üyeleri de peyderpey istifa ederek başka partilere geçiyor. Son olarak Erzurum'un Palandöken ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den seçilen 2 meclis üyesi ve 450 üye partisinden ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'deki erime yerele de yansıyacak. 31 Mart'ın ardından Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek meclis üyeleriyle birlikte AK Parti'ye katılmıştı. İYİ Parti'nin elinde bulunan 19 ilçe belediyesinin de başka partilere geçeceği belirtiliyor. Kulislerde, belediye başkanlarının partilerle anlaştığı ancak hala rozetleri takmadığı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde AK Parti'ye birkaç belediye başkanının geçmesi bekleniyor.

Nur Banu Aras
Yeni Şafak
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