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Koronavirüslü hasta hangi ilde?

Koronavirüslü hastanın Ankara'da olduğu iddia ediliyor.
 11 Mart 2020 09:04
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Koronavirüslü hasta hangi ilde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye virüsün girdiğini açıkladı.

Koronavirüslü hastanın kimliği veya bulunduğu yer hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

İddialara göre Virüslü hastanın Ankara'da olduğu belirtiliyor.

Bakanlık, Virüslü hastayı, ailesini ve yakın çevresini gözetim altına alındı.

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Memurlar.Net
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