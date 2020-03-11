Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Koronavirüslü hastanın Ankara'da olduğu iddia ediliyor.
|11 Mart 2020 09:04
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye virüsün girdiğini açıkladı.
Koronavirüslü hastanın kimliği veya bulunduğu yer hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
İddialara göre Virüslü hastanın Ankara'da olduğu belirtiliyor.
Bakanlık, Virüslü hastayı, ailesini ve yakın çevresini gözetim altına alındı.Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
14 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İngiltere'de, bakan yardımcısı koronavirüse yakalandı
11 Mart 2020 07:46
|Çin'de Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 161'e çıktı
11 Mart 2020 07:30
|Çin'de hayat normale dönmeye başlıyor
10 Mart 2020 22:54
|Merkel'den şok açıklama: Nüfusun çoğuna virüs bulaşacak
10 Mart 2020 21:06
|İtalya'da koronavirüsten bugün 168 kişi hayatını kaybetti
10 Mart 2020 20:16
|İran Ticaret Bakanı koronavirüsü yendi
10 Mart 2020 19:32
|Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle eğitime 14 gün ara
10 Mart 2020 19:16
|Binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli'de koronavirüs görüldü
10 Mart 2020 18:26
|İspanya'da koronavirüs paniği başladı
10 Mart 2020 17:34
|Fas'ta yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
10 Mart 2020 16:57