Lise kontenjanlarına 4+4+4 düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) süreci ile ilgili yoğun mesaisine devam ediyor. 4+4+4 sistemi kapsamında bu yıl 600 bin fazladan öğrencinin liseye başlayacak olması nedeniyle herhangi bir infialin yaşanmaması için liselerin kontenjanları o ildeki öğrenci sayısının yüzde 110'u olacak şekilde düzenlendi. Çalışmalarla ilgili SABAH'ın sorularını yanıtlayan MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer "İllerde öğrenci sayısından daha fazla kapasite oluşturduk. Tüm lise türlerinde dengeli dağılıma büyük özen gösterdik" dedi. Özer sınavla öğrenci alan Anadolu liselerinin olmadığı 21 ilde de bu türde lise açtıklarının müjdesini verdi. İşte 2020 LGS'yle ilgili merak edilen sorular ve yanıtları:

2020 LGS ile ilgili olarak il müdürleri ile yaptığınız toplantıları bitirdiniz. Tüm önlemleri aldınız mı?

Büyük oranda kapasite geliştirme ile ilgili ana süreci tamamladık ve çözüm üretemediğimiz bir il kalmadı. Sınavlı okullar ve kapasiteleri belirlendi. Sınavsız yerleşecek öğrenciler için ek kapasiteyle ilgili önlemlerimiz de planlandı. Tabi ki sınavsız okullarla ilgili alınan önlemlerin sahada uygulamaya konulmasını takip ediyoruz.

İllerde kapasiteyle ilgili bir sorun kalmadı diyebilir miyiz?

Genel olarak tüm illerimizde sınavlı ve sınavsız öğrenci kapasitesinin toplamı o ilde 8'inci sınıf öğrenci sayısının yüzde 110'u olacak şekilde planlama yaptık. Yani illerde öğrenci sayısından daha fazla kapasite oluşturduk. Tabi bunu sadece bir lise türünde ciddi kapasite artırarak yapmadık, tam tersine tüm lise türlerinde dengeli dağılıma büyük özen gösterdik.

Bu çok ciddi bir artış. Zaten öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ı sınavsız yerleştiriliyor. Böylece 2020 LGS yerleştirmesi rahatlayacak diyebilir miyiz?

Evet. Oluşturduğumuz kapasitede zaten tüm öğrenciler sınavsız yerleşecekmiş gibi kapasite oluşturmaya özen gösterdik. İlaveten yaklaşık yüzde 10'luk da sınavlı kapasite oluşturmaya çalıştık.

Sınavlı okullarla ilgili de bir iyileştirme yaptınız. Bu iyileştirme ile ilgili tüm illerde sınavla öğrenci alan en az bir Anadolu lisesi olacak. Neden böyle bir adım attınız?

2019 LGS kapsamında illerimizde özellikle tarihi Anadolu liselerini sınavla öğrenci alma kapsamına almıştık. Bu adımı tüm illerimize yaygınlaştıramamıştık. Anadolu lisesinin olmadığı 21 ilimiz kalmıştı. Sınavla öğrenci alan okulların illerde adil dağılımını sağlamak ve bu anlamda erişimi kolaylaştırmak için 21 ilimizde bir Anadolu lisesini sınav kapsamına aldık.

Sınavlı okullarda nakillerde taban puan uygulaması var. Ancak boş kapasite olmasına rağmen taban puan uygulamasından dolayı okullarda boş kontenjanlar doldurulamıyor. Bu da mağduriyetlere yol açıyor, bize de bu konuda şikayetler geliyor. Bu konuda bir iyileştirme yapmayı planlıyor musunuz?

Bu konuda bize de bazı illerimizde velilerimizden şikayetler geldi. Taban puan uygulamasından dolayı kendi yaşadıkları ilde boş kontenjan kalmasına rağmen aynı okul türünde komşu illerde çocuklarına yer bulmaktan şikayet ediyorlardı. Birinci yerleştirmeden sonra yerleştirmeye esas nakillerde eğitim-öğretim başlayana kadar taban puan uygulaması dikkate alınmıyordu. Bu uygulamayı 2020 LGS'de Eylül ayının sonuna kadar uzatacağız.

2020 LGS yerleştirmeleri ile ilgili süreci daha verimli yönetmeye yönelik başka bir önleminiz var mı?

Sürecin verimliliğini ve memnuniyeti artıracak şekilde her türlü iyileştirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bir değişiklik daha yapacağız. Bildiğiniz gibi mesleki eğitim merkezleri ve açık liselere kayıtları yerleştirmeye esas nakillerden sonra yapıyorduk. İller buralara gitmek isteyen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakillerde genellikle tercih yapmadıklarını ve sistemin açılmasını beklediklerini ifade ettiler ve sistemin açılmasının öne alınmasını teklif ettiler. Biz de bu önerileri verilere dayalı olarak inceledik ve 2020 LGS'de birinci yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra mesleki eğitim merkezlerine ve açık liseye kayıt imkanı vermeye karar verdik. İsteyen öğrencilerimiz bu imkanlardan da beklemeden yararlanabilecekler.

Ceyda Karaaslan