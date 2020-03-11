VIP dinlemede kodlama

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ adına çok sayıda siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamını dinledikleri gerekçesiyle Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile birçok eski emniyet müdürüne ceza yağdırdığı "VIP Dinleme" davasına ilişkin kararının gerekçesini tamamladı. Gerekçede Akyürek'in, FETÖ/PDY üyeleri tarafından "örgüte bağlılık derecesi, teslimiyeti ve sadakati en üst seviyede olan kodlamayla" işaretlendiği tespitine yer verildi.

45 yıl ceza almıştı

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: 402 kişiyi usulsüz dinledikleri suçlamasıyla 211 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasında 131 sanık, 3 yıl 9 aydan 45 yıla kadar hapis cezasına mahküm edilmişti.

Söz konusu dinlemelerin yapıldığı dönemde İstihbarat Dairesi'nin başında bulunan, aynı zamanda gazeteci Hrant Dink suikastı kapsamında tutuklu olan Ramazan Akyürek'e "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi yok etme" suçlarından 45 yıl hapis cezası verilmişti.

Örgüt yöneticisi konumundaki Akyürek'e ilişkin çarpıcı detayların yer aldığı gerekçede, dinlemenin toplum düzenini doğrudan etkileyecek suçların önlenmesi için başvurulan bir yöntem olduğu, Akyürek'in ise konumundan yararlanarak "usulsüz dinlemeyi" en aktif ve etkili biçimde kullandığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen micro SD kart üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan incelemeler sonucunda Akyürek'in, FETÖ/PDY üyeleri tarafından "örgüte bağlılık derecesi, teslimiyeti ve sadakati en üst seviyede olan kodlamayla" işaretlendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Usulsüz dinlemelerin örgütsel amaçlar doğrultusunda gerçekleştirildiğine vurgu yapılan gerekçede, Akyürek'in örgütün hiyerarşisi altında eylemlerini sürdürdüğü ifade edildi.

3 bin ByLock kaydı

Gerekçede, Akyürek'in örgütün kripto haberleşme aracı ByLock'u kullandığı, ByLock'a girişinin ilk tespit tarihinin ise 12 Ağustos 2014 olduğu ifade edildi. Akyürek'in, 12 Ağustos 2014 ile 15 Mayıs 2015 tarihleri arasındaki 122 gün içerisinde 2 bin 955 kez ByLock'ta iletişim kaydı olduğu tespitine yer verilen gerekçede, en sık Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana, Amasya, İçel, Kahramanmaraş, Samsun, Trabzon, Aksaray, Kırıkkale, Osmaniye, Giresun ve Konya baz istasyonlarından sinyal alarak iletişim kurduğu belirtildi.

'Kadrolaştılar'

FETÖ/PDY'nin sistemli ve organize halde istihbarat birimlerinde kadrolaştığı anlatılan gerekçede, Akyürek'in örgüt yöneticisi sıfatıyla genel yönlendirici olduğu vurgulandı. İletişime müdahale evraklarının hazırlanmasında gerçeğe aykırı bilgiler yazılıp ağır ceza mahkemesinden önleme dinlemesi kararları alınarak resmi belgede sahtecilik suçunun işlendiği, Ramazan Akyürek'in bu eylemlerden sorumlu olduğu kaydedildi.

Kimleri dinlediler?

Sanıkların usulsüz dinledikleri mağdur ve müştekiler arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, eski bakanlar Koray Aydın, Abdullatif Şener ve Namık Kemal Zeybek, emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, gazeteciler Aslı Aydıntaşbaş, Ahmet Hakan Coşkun, Akif Beki, Fatih Çekirge, Sedat Ergin, Cüneyt Ülsever, Hüseyin Gülerce, Nuri Elibol, Uğur Dündar, Cüneyt Özdemir, Nurettin Şimşek, merhum Mehmet Ali Birand, şarkıcı Çelik Erişçi, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, iş adamları Cavit Çağlar, Ali Koç, Rahmi Koç, Vuslat Sabancı, Nihat Özdemir, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile bazı bürokratlar, emniyet mensupları, siyasetçi ve iş adamları bulunuyor.