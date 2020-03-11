YÖK görüşünü dikkate almayan Bakanlık, BAP süreçlerini sekteye uğratacak

Sağlık Bakanlığı, kanun gereği YÖK'ün görüşünü dikkate almaksızın yaptığı yönetmelik değişikliği ile bilimsel araştırma projelerine zarar verebilir!

Bilindiği üzere, 07 Mayıs 1987 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 9 uncu maddesinin 12 nci fıkrasında; "Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının ve YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN UYGUN GÖRÜŞÜ ALINARAK Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir." ifadesi bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 16 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan mülga "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği" 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında " ilgili mevzuatı gereğince üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen kesintiler" ve "üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen paylar " ibaresi çerçevesinde -önceki yıllarda olduğu gibi- yer almakta olduğundan Sağlık Bakanlığına afiliye olan üniversiteler Tıp Fakülteleri kanalıyla BAP (Bilimsel Araştırma Payı) payı alabiliyordu. Devam eden süreç sonrasında, Sağlık Bakanlığı tarafından tam bir yıl sonra 16 Haziran 2017 tarihindeki Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren mezkür yönetmelikte " YÖK'ÜN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALINMADAN " yapılan yeni düzenlemede Sağlık Bakanlığına afiliye olan üniversitelerin Tıp Fakülteleri kanalıyla BAP payı alabilmesini sağlayan ibareler çıkarılmıştır.

Bunun üzerine Karabük Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlükleri tarafından; " üniversitelerin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı hakkında düzenleme getirmemiş olması nedeniyle " yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Sağlık Bakanlığına karşı davalar açılmış; YÖK bu süreçte üniversitelerin yanında davaya müdahil olmuştur. Danıştay 15 inci Dairesinin 22 Mayıs 2018 tarihli kararı ile dava konusu düzenlemenin YÖK'ten uygun görüş alınmaması gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığının Yürütme Durdurmaya itiraz istemi reddedilmiştir.

Akabinde, geçtiğimiz haftalarda 04 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Ait Kurum Ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te de Danıştay'ın kararları ve ilgili kanuni düzenleme ortada iken Sağlık Bakanlığı bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için eklenmesi gereken düzenlemeye yönetmelikte yer vermemiştir.

Sonuç olarak, Sağlık Bakanlığının yasal düzenlemeler ve yargı kararlarını göz önünde bulundurarak bilimsel araştırma projeleri ile tıp ve diş hekimliğindeki eğitimlerin uygulamalarının sıkıntıya girmemesi için söz konusu yönetmelikte Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşünü almak suretiyle ivedi bir çalışma yapmasında fayda bulunmaktadır.