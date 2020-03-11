EKPSS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için geç başvuruların bugün başlayıp yarın saat 23.59'da sona ereceği bildirildi
|11 Mart 2020 09:39
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için geç başvuruların bugün başlayıp yarın saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından, EKPSS geç başvuru tarihlerine ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların EKPSS için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün ve yarın saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
EKPSS, ÖSYM tarafından 26 Nisan'da düzenlenecek.
2020-EKPSS Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/2V6yeDdJ8KÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 11, 2020
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