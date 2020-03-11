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Koronavirüs vakası sonrası dolar güne nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 11 Mart 2020 09:40
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Koronavirüs vakası sonrası dolar güne nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,1470 6,1480
Avro 6,9770 6,9790
Sterlin 7,9300 7,9700
ANKARA
ABD Doları 6,1250 6,1750
Avro 6,9300 6,9900
Sterlin 7,8690 8,0170
Anadolu Ajansı
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