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11 bin sosyal yardımlı 2019'da işe girdi

Türkiye'de sık sık tartışma konusu olan sosyal yardım alanların istihdama katılması çalışmalarında, 2019 yılı rakamları belli oldu
 11 Mart 2020 09:42
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11 bin sosyal yardımlı 2019'da işe girdi

Geçen yıl yardım alanlardan İŞKUR'a kayıt olan toplam 11 bin kişi istihdam edildi.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre: Türkiye İş Kurumu'nun 2019 yılı faaliyet raporuna göre, sosyal yardım alanlarla istihdam arasındaki bağlantı kurulması ve sosyal yardım sisteminin yeniden yapılandırılması için yapılan çalışmalar, 2018 yılında hız kazandı. 2018 yılında yürürlüğe giren, Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmeliği'nin ardından, 9 Nisan 2018'de de kurumlar arasında "Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdama Yönlendirilmesi Protokolü" imzalandı. İŞKUR ve Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü arasında yapılan sistem çalışmalarıyla da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcılarının İŞKUR sistemine otomatik kaydedilmesi sağlandı. İŞKUR da iş arayan profili oluşturulan sosyal yardım yararlanıcılarına özel statü tanımladı.

DANIŞMANLIK VERİLDİ

Ayrıca, İŞKUR bir genelge de yayanladı. 22 Nisan 2019'da yayınlanan il müdürlüklerine gönderilen genelgeyle, sisteme girişleri yapılan sosyal yardım yararlanıcılarının durumlarına uygun açık işlere ve aktif işgücü programlarına yönlendirilmesi hedeflendi. Tüm bu işlemlerin sonucunda 118 bin 981 kişi İŞKUR'a yönlendirilirken, bu kişilerden 79 bin 233'üne iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildi. Bunlardan 11 bin 662 kişinin işe yerleşmesine aracılık edildi, 10 bin 694 kişi ise toplum yararına çalıştı. Ayrıca 6 bin 361 kişi istihdam garantili mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına katıldı.

2017'DE 74 BİN KİŞİ

Son yıllarda artırılan sosyal yardım alanların istihdama dahil edilmesi çalışmalarında, 2017 yılında 74 bin istihdam rakamına kadar çıkılmıştı. 2017 yılı sonu itibarıyla sosyal yardım yararlanıcılarından 618 bin 967 kişi İŞKUR'a kaydedilmiş, bu kişilerden 74 bin 917'sinin istihdamı sağlanmıştı. Ayrıca 32 bin 179 kişi de mesleki eğitim kurslarına katılmıştı. 2018 yılında ise, 250 bin 502 kişi İŞKUR sistemine kaydedilmiş, 20 bin 890 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmişti. Toplamda 14 bin 84 kişi ise açık işlere ve uzun vadeli sigortalılık içeren programlara yerleştirilmişti.
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