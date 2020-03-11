Ağır müebbet +35 yıl' talebi nasıl 15 yıla indi?



İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme', 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'gizliliğin ihlali' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıldan 35 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Metin Topuz katıldı. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile konsolosluk görevlileri ve Topuz'un ailesi de duruşmayı izledi.

'GÖREVİ İLE İLGİLİ DEĞİL'

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre: Yurtdışında olduğu tespit edilen tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenmesinden vazgeçilmesini talep eden duruşma savcısı davaya ilişkin görüşünü açıkladı. HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda Topuz'un kullandığı telefon ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari olan eski savcı Zekeriya Öz ve oğlu ile yine FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında dava açılan eski emniyet müdürleri Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Mahir Çakallı, Yasin Topçu'nun da aralarında bulunduğu emniyet mensupları ile yapılan telefon görüşmelerinin tespit edildiğini belirtti. Savcı, Topuz'un ABD Başkonsolosluğu'nda, ABD'de uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele birimi olan Drug Enforcement Administration'da (DEA) asistan olarak görev yaptığını beyan ettiğini, ancak FETÖ ile iltisaklı polislerle yaptığı görüşmelerin, göreviyle ilgili olmadığını iddia etti.

Topuz'a ait dijital verilerle, yazışmaların ele geçirildiğini de ifade eden savcı, Topuz'un FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğunun anlaşıldığı öne sürdü.

TUTUKLULUĞA DEVAM

Metin Topuz hakkında 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan dava açıldığını hatırlatan savcı bu suçun unsurlarının oluşmadığını belirtti. Savcı, Topuz'un eylemlerinin 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma' suçunu oluşturduğunu belirterek 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

SAVCI 4 SUÇTAN BERAAT İSTEDİ

Savcı dünkü duruşmada Topuz'un 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme', 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'gizliliğin ihlali' suçlarından beraatini istedi. Söz verilen Metin Topuz ise "Savunmalarda iddia makamının yönelttiği suçlamaları çürütecek delilleri sunduğumuzu düşünüyorum. Sadece dosyada ismi geçen emniyet müdürleri ile değil o dönemde 300'e yakın emniyet görevlisi ile görüşme yapmışımdır. Görevim tercümanlıktı. Suçsuzum" dedi. Tahliye talebi reddedildi, son savunmasını hazırlaması için duruşma erteledi.