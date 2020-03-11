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Çalışan annelere 3 bin liralık destek

Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere yönelik yarım çalışma desteğinden yararlananların sayısı 25 bini geçti. Bu ödenekten yararlananlara şu ana kadar yaklaşık 60 milyon TL ödeme yapıldı
 11 Mart 2020 09:52
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Çalışan annelere 3 bin liralık destek

Hükümetin, kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütmesi için başlattığı yarım çalışma ödeneğine talep artarak devam ediyor. Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere yönelik yarım çalışma desteğinden yararlanan kadın sayısı 25 bini geçti. Uygulamanın başladığı günden bu yana bu ödenekten yararlananlara yaklaşık 60 milyon lira ödeme yapıldı. Bu yıl çalışan annelere ödenen yarım çalışma desteği de artarken, ilk kez doğum yapanlara analık izni sonrası yaklaşık 3 bin lira ödeniyor. Yarım çalışma ödeneği alınan günler için sağlık sigortası primlerini de devlet karşılıyor. Çocuğu engelli doğan anneler de 180 gün boyunca destekten yararlanabiliyor.

İŞVERENİN ENGEL YETKİSİ YOK

Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkandan yararlanabilmesi için öncelikle çalıştıkları işyerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor. İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor.

İLK KEZ DOĞUM YAPANLAR

Bu yıl ilk kez doğum yapacak olanlara, analık izni sonrası 2 bin 943 lira ödeniyor. Yarım çalışma ödeneği alınan günler için sağlık sigortası primlerini de devlet karşılıyor. Çocuğu engelli doğan anneler ise 180 gün boyunca destekten yararlanabiliyor.

3 YILDA 600 GÜN PRİM KOŞULU

Uygulamadan yararlanabilmesi için işçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olma zorunluluğu bulunuyor. Yarım çalışma ödeneği; birinci doğumda en fazla 30 gün, ikinci doğumda en fazla 60 gün, sonraki doğumlarda en fazla 90 gün, çocuğun engelli doğması halinde en fazla 180 gün olarak ödeniyor. Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 gün yarım çalışma ödeneği veriliyor.

GÜNDE 98.10 LİRA ÖDENİYOR

Yarım çalışma ödeneği maaşa göre değişmiyor. Doğum ya da evlat edinme sonrasında günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar ödeme yapılıyor. Çalışan annelere günlük brüt 98.10 lira ödeme yapılıyor. Bu ödenek binde 7.59 oranında damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmuyor.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Ödenek alan kişilerin bakmak yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortası kapsamında sayılıyor ve devletin sunduğu tüm sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. Birinci doğum için 2 bin 920 lira, ikinci doğum için 5 bin 841 lira, sonraki doğumlar için 8 bin 762 lira, engelli doğum halinde 17.524 lira.

Hazal Ateş
Sabah
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