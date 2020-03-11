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MİT kumpasında elebaşı Gülen'e yakalama kararı

7 Şubat MİT kumpasına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte 15 firari sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı
 11 Mart 2020 09:59
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MİT kumpasında elebaşı Gülen'e yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte 15 firari sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. 14'ü tutuklu toplam 34 sanığın yargılanmasına 22 Haziran'da Silivri'de başlanacak. Mahkeme heyeti, sanıklar Yurt Atayün, Faik Şaşmaz, Aykut Güçlü, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Ali Fuat Yılmazer, Oğuzhan Ceylan, Mustafa Gökkılıç ve Erkan Ünal'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava kapsamında tutuksuz olan ancak başka davalardan tutuklu bulunan 5 sanık da duruşmalara getirilecek. Davanın firari sanıkları olan elebaşı Fetullah Gülen ile olay tarihinde örgütün yargı imamı olan İlyas Şahin, emniyet imamı Çetin Özgür, MİT mahrem hizmetler imamı Murat Karabulut, Marmara bölge imamı Ali Rıza Tekinkaya, dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Serdar Bayraktutan, emniyet mahrem imamları Murat Tokay, Bekir Kalağası, Hüseyin Civan, Muhammet Bekar, Ramazan Yılmaz, MİT mahrem imamlarından Sunay Elmas, Türkiye polis memurları ülke imamı Kamil Bayram, eski komiser Hüseyin Özkan ve avukat Murat Karkın hakkında tutuklamaya yönelik kararı çıkarılmasına hükmetti. İddianamede, FETÖ'cülerin MİT yöneticilerine yönelik operasyonlarının "FETÖ'nün Hükümeti ilk yıkma teşebbüsü" olduğu kaydediliyor.

Öte yandan Ankara'da FETÖ'nün 28 hücre evine yapılan operasyonda gözaltına alınan 59 şüpheliden 19'u tutuklandı. Antalya'da da 23 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Ulaş
Sabah
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