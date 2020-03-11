12 aylık cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar oldu
Ödemeler dengesi ocakta 1 milyar 804 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar oldu.
|11 Mart 2020 10:24
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