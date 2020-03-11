Doğu'da 3 ilde sağanak etkili olacak
|11 Mart 2020 10:25
|Yazdır
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğleden sonra Erzurum'un güney kesimleri ile Erzincan ve Ağrı civarında kısa süreli sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede ölçülen gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Kars'ta 1, Ardahan'da 4, Erzurum'da sıfır, Iğdır'da 3, Erzincan'da 11 derece oldu.
Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 20, Erzincan'da 17, Ardahan ve Kars'ta 11, Erzurum'da 10, Ağrı'da 7 derece olması tahmin ediliyor.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 75, Ergan'da 74, Sarıkamış'ta 70 santimetre kaydedildi.
Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs tavsiyeleri
11 Mart 2020 10:30
|İletişim uzmanından 'Kovid-19 paranoyası' uyarısı
11 Mart 2020 10:29
|iPhone sahiplerine Koronavirus uyarısı!
11 Mart 2020 09:24
|Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
11 Mart 2020 08:54
|Bazı kıyılarda hava sıcaklığı düşecek - Haritalı
11 Mart 2020 06:32
|Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11 Mart 2020 05:19
|Polis memuru görev çıkışı kaza yaptı
11 Mart 2020 01:29
|Yatılı Kız Kuran kursunda korkutan yangın meydana geldi
11 Mart 2020 00:46
|Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı
10 Mart 2020 23:04
|Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildi
10 Mart 2020 22:59