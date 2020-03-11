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Doğu'da 3 ilde sağanak etkili olacak

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da öğleden sonra sağanağın etkili olacağı bildirildi.
 11 Mart 2020 10:25
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Doğu'da 3 ilde sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğleden sonra Erzurum'un güney kesimleri ile Erzincan ve Ağrı civarında kısa süreli sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede ölçülen gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Kars'ta 1, Ardahan'da 4, Erzurum'da sıfır, Iğdır'da 3, Erzincan'da 11 derece oldu.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 20, Erzincan'da 17, Ardahan ve Kars'ta 11, Erzurum'da 10, Ağrı'da 7 derece olması tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 75, Ergan'da 74, Sarıkamış'ta 70 santimetre kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Anadolu Ajansı
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