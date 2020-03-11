Afyonkarahisar'daki hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında
|11 Mart 2020 10:27
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Görüntüde, bariyerler kapalı haldeyken ve sinyalizasyon lambaları sürekli yanıp sönerek uyarı verirken, hemzemin geçitten ekmek yüklü kamyonetin bariyerleri kırıp karşıya geçmeye çalışması ve yük treninin çarpması yer alıyor.
Çarpışmanın ardından yük treninin önünde kalan ekmek yüklü kamyonetin sürüklenmeye başladığı görülüyor.
- Olay
Nazmi Yıldırım (50) idaresindeki 26 TE 390 plakalı ekmek yüklü kamyonete, 15 Şubat'ta, Sülümenli beldesinde, bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 36008 numaralı yük treni çarpmış, yaklaşık 500 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetmişti.
Öte yandan 6 Şubat'ta da yine aynı yerde yük treninin, ekmek yüklü başka bir kamyonete çarpması sonucu sürücü ağır yaralanmıştı.
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