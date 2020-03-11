Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs tavsiyeleri
Doktor Mehmet Öz, astım, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronoik kronik rahatsızlığı olanların corona virüse karşı tehdit altında olduğunu söyledi ve alınabilecek önlemleri anlattı.
|11 Mart 2020 10:30
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Dünyaca ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, yayımladığı bir video ile corona virüs salgınına karşı alınabilecek önlemleri anlattı.
Paniğe gerek olmadığın söyleyen Öz, basit önlemlerle virüsten korunulabileceğini söyledi.
Çoğu vakanın şiddetli olmadığını söyleyen Mehmet Öz, "En yüksek risk altında olanlar yaşlı insanlar. Astım, diyabet, kalp hastalığı gibi kronoik rahatsızlığı olanlar da ciddi bir enfeksiyon geliştirme riski altında" dedi.
Doktor Öz, virüs önlemlerini ise şöyle sıraladı: Yeterli uyku, düzenli egzersiz, soluduğunuz havayı nemlendirin el sıkışmayın, yüzünüze dokunmayın.
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