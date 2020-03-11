Başkent'te biri açığa alınmış öğretmen toplam 15 FETÖ gözaltısı

MEB'DEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETLERİ %25 ARTIRIMLI ÖDENEMEZ YAZISI "Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda ve bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıflarda, destek eğitimi odalarında ve cezaevlerinde görevli ücretli öğretmenlere %25 ek ders ücretleri %25 artırımlı olarak ödenebilir mi?" sorununu Milli Eğitim Bakanlığı cevapladı..