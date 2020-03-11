Başkent'te biri açığa alınmış öğretmen toplam 15 FETÖ gözaltısı
|11 Mart 2020 10:32
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nkara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 15 şüpheliden 11'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerden 11'ini yakaladığı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Şüphelilerden 7'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, bir şüphelinin ise görevinden geçici olarak uzaklaştırılan öğretmen olduğu belirtildi.
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