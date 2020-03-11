1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarmanın ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı kadın terörist, sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
 11 Mart 2020 10:08
Yazdır
Jandarmanın ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu

Kırsal alanda teröristle mücadelesini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine de ulaşarak ikna çalışması yürütüyor. Ekipler bu kapsamda Trabzon'da öğrenciyken 2003 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan, "Siya Munzur" kod adlı terörist Duygu Karayel'in ailesiyle görüştü.

Yaklaşık 6 aylık görüşmenin sonucunda Karayel, terör örgütünün kamplarından kaçarak geldiği Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkent'te biri açığa alınmış öğretmen toplam 15 FETÖ gözaltısı
11 Mart 2020 10:32		 MİT kumpasında elebaşı Gülen'e yakalama kararı
11 Mart 2020 09:59
Ağır müebbet +35 yıl' talebi nasıl 15 yıla indi?
11 Mart 2020 09:43		 VIP dinlemede kodlama
11 Mart 2020 09:29
4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11 Mart 2020 08:58		 FETÖ'nün kuruluşu 'Ermeni Soykırımını' tanıdı
11 Mart 2020 07:10
Antalya'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
10 Mart 2020 21:37		 FETÖ'den gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10 Mart 2020 20:31
Eski başyaver Yazıcı, yeniden hakim karşısına çıktı
10 Mart 2020 19:20		 Muğla'da FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
10 Mart 2020 18:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:09 - Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama11:08 - Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'da yeni aşamaya geçiliyor11:07 - Sınır kapılarında yeni tip koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbir11:04 - Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama11:02 - Diyanet'in uluslararası toplantıları erteledi11:01 - İkinci elde fiyatlar da satışlar da arttı10:56 - 'Liglerin ertelenmesi veya seyircisiz oynanması gündemimizde yok'10:50 - Savcı, gazetenin resmi ilanlarını kestirmişti, AYM hak ihlali var dedi10:49 - Adana'da kaçak tıp merkezine operasyon: 7 gözaltı10:39 - Galatasaray Beşiktaş derbisi seyircisiz mi oynanacak?
10:33 - Türkiye'nin ilk 'Çocuk Vizyon Belgesi' hazırlanıyor10:32 - Başkent'te biri açığa alınmış öğretmen toplam 15 FETÖ gözaltısı10:30 - MEB'den ücretli öğretmenlere ek ders ücretleri %25 artırımlı ödenemez yazısı10:30 - Bilim Kurulu Toplantısı'na Ziya Selçuk da katılacak10:30 - Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs tavsiyeleri10:29 - Başkentte toplu taşıma araçları ilaçlandı10:29 - İletişim uzmanından 'Kovid-19 paranoyası' uyarısı10:28 - İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının izinleri iptal edildi
Lise kontenjanlarına 4+4+4 düzenlemesi
Sağlık Bakanlığı karantina kurallarını paylaştı
O ilin müdürü açıklama yaptı: Koronavirüs ilimizde yok
İBB Meclis raporu: İmamoğlu aynı araçları iki katına kiraladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şahsiyet 1
Barking up the wrong tree 1
metronun havalimanından 300 mt uzağa yapılması 1
deva partisi 5
modern kölelik 1
11.03.2020 akaryakıt indirimi 4
yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1
suudi arabistan'ın vatandaşlarına türkiye yasağı koyması 4
eti cin yemek 4
Malazgirt 1071 2
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakakeri Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Enez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam