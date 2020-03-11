Galatasaray Beşiktaş derbisi seyircisiz mi oynanacak?

Virüs henüz Türkiye'de görülmese de, Galatasaray Beşiktaş derbi maçı seyircisiz mi oynanacak iddiaları gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından GS-BJK derbi maçında seyirci olacak mı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

Spor Toto Süper Lig'de Pazar akşamı oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini taraftarlar heyecanla bekliyor.

Son günlerde sezonun en önemli maçıyla ilgili ''seyircisiz oynanacak'' şeklinde iddialar ortaya atıldı.

TGRT'de Ömer Faruk Ünal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Corona Virüs nedeniyle derbi ile ilgili gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında tüm dünyaya yayılan virüs nedeniyle önlemler alınacağı ve maçın seyircisiz olabileceği söylentileri devam ediyor. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu tarafından açıklama bekleniyor.