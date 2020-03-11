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Adana'da kaçak tıp merkezine operasyon: 7 gözaltı

Adana'da kaçak tıp merkezine yönelik operasyonda 6'sı Suriyeli 7 kişi gözaltına alındı.
 11 Mart 2020 10:49
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Adana'da kaçak tıp merkezine operasyon: 7 gözaltı

Adana'da kaçak tıp merkezine yönelik operasyonda 6'sı Suriyeli 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, Sucuzade Mahallesi'ndeki üç katlı bir binanın zemin katının kaçak tıp merkezi olarak kullanıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 2 bin ilaç, gebelik muayenesinde kullanılan jinekolojik muayene masaları, ultrason cihazı, diş tedavisinde kullanılan cihazlar, mikroskop, laboratuvar cihaz ve ekipmanları ele geçirdi.

Hastalara kendilerini doktor ve eczacı olarak tanıttığı iddia edilen kişilerin de bulunduğu 6'sı Suriyeli 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı
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