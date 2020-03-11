Diyanet'in uluslararası toplantıları erteledi
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla uluslararası toplantıları erteledi.
|11 Mart 2020 11:02
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