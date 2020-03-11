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Diyanet'in uluslararası toplantıları erteledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla uluslararası toplantıları erteledi.
 11 Mart 2020 11:02
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Diyanet'in uluslararası toplantıları erteledi

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenmesi planlanan "6. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni" ve 2-5 Nisan tarihleri arasındaki "10. Avrasya İslam Şurası"nın ertelendiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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